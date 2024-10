Casi nadie la conoce pero esta serie de Prime Video es lo mejor que he visto en mucho tiempo

En 2023 se estrenó la serie de acción Citadel en Prime Video que estaba protagonizada por los actores Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas y logró convertirse en una de las series originales más vistas de esta plataforma de streaming fuera de Estados Unidos. El pasado 10 de octubre ha llegado a esta plataforma la segunda parte de esta serie Citadel: Diana y rápidamente se colocó el segundo puesto en el ranking de series más vistas en España, solo superada por Los anillos del poder. Aunque ha pasado un poco desapercibida en la plataforma de streaming, sus seguidores han sido fieles a esta serie de acción. La nueva entrega de la serie vuelve a sorprender con esas complicadas escenas de acción, una trama repleta de giros inesperados y la buena interpretación de sus actores. La serie Citadel: Diana es una de las apuestas de Prime Video para finalizar este año 2024.

Como en la primera entrega de la serie Citadel, el equipo de producción de esta ficción lo ha dado todo en las escenas de riesgo en las que han participado más de cien de vehículos, numerosos extras y ha contado con diversos dispositivos de alta tecnología. Hay que tener en cuenta que el equipo de producción ha trabajado con Emiliano Novelli, que uno de los profesionales que cuentan con más experiencia en coordinación de acrobacias. La serie ha sido creada por Alessandro Fabbri y ha contado con los hermanos Anthony y Joe Russo entre sus productores ejecutivos.

El rodaje de Citadel: Diana ha tenido lugar en Italia y Suiza y sobre todo en localidades como Lugano o Mendrisio y el macizo del San Gotardo. Por ahora la segunda temporada de Citadel ha tenido buenas críticas por parte de los usuarios de Prime Video y de los críticos. Hay que tener en cuenta que la serie solo lleva diez días en la plataforma de streaming. En la web de comparación de críticas Rotten Tomatoes se destaca un 83% de críticas profesionales positivas basadas en 6 críticas diferentes.

¿Qué pasa en la serie de Prime Video Citadel: Diana?

La serie está ambientada en Milán en el año 2030 y cuenta la historia de Diana Cavalieri, una agente encubierta de la agencia de espionaje global Citadel, que fue destruida ocho años antes por el sindicato criminal conocido como Manticore. Desde ese momento, Diana se encuentra infiltrada en la organización enemiga esperando el momento para escapar y comenzar una nueva vida. Diana tendrá que confiar en un aliado poco convencional que es nada más y nada menos que Edo Zani, el heredero de Manticore en Italia ya que es el hijo de Ettore Zani.

Los dos establecerán una compleja y tensa en ocasiones relación que sorprenderá en ocasiones a los espectadores. Edo Zani no solo tendrá que luchar con sus propios conflictos internos, sino también con la presión de su familia y la compleja personalidad de Diana Cavalieri.

El reparto de esta serie de acción

La protagonista de esta serie es la actriz italiana Matilda De Angelis que interpreta el papel de Diana Cavalieri y a la que ya vimos en la serie de suspense Max The Undoing y también en Veloz como el viento, El Premio” y La ley de Lidia Poët. La actriz se sometió a un estricto entrenamiento físico para poder realizar la mayoría de las acrobacias que interpreta en esta serie y ha recibido críticas muy positivas por su interpretación en esta serie de acción.

También tiene un papel importante el actor Lorenzo Cervasio interpreta el papel de Edo Zani, el heredero de Manticore en Italia y nuevo aliado de Diana. A este acto italiano le hemos visto en las ficciones El paraíso de las señoras, Piazza Fontana, Doc y Il Grande Gioco.

En el reparto de esta serie también está el actor Maurizio Lombardi que interpreta el papel de Ettore Zani y al que hemos visto en ficciones como 1992, la serie The Young Pope, 1993, El nombre de la rosa, Ripley, The New Pope y M. Son of the Century. Además, también en Citadel: Diana tienen importancia personajes secundarios como Cécile Martin, a la que da vida la actriz Julia Piaton, Julia Zani a Thekla Reuten, Wolfgang Klein a Bernhard Schütz y Gabriele a Filippo Nigro, entre otros.

Sobre si habrá una tercera temporada de la serie de acción Citadel, está claro que sus seguidores estarían encantados, pero por ahora Prime Video no ha confirmado nada. Seguramente en esta plataforma de streaming estarán esperando a ver cómo funciona en cuanto a visualizaciones esta nueva serie para tomar una decisión sobre una nueva entrega. Por ahora sus seguidores pueden disfrutar de los 6 episodios disponibles en Prime Video de Citadel: Diana o volver a ver la inolvidable primera entrega.ç