‘Campeonex’ el regreso de los Campeones de Javier Fesser ya tiene fecha de estreno

Campeones, el último gran taquillazo del cine español tendrá una secuela este 2023. Bajo el título de Campeonex, la cinta volverá a contar con los protagonistas de la historia original, menos con su protagonista Javier Gutiérrez. Eso sí, sí que tendremos al ganador del Goya Jesús Vidal y al reparto completo formado por Gloria Ramos, Sergio Olmos, Jesús Lago Solís, José de Lun, Fran Fuentes, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López. Poniendo la guinda al pastel, el cineasta Javier Fesser volverá a la dirección.

Este verano, vuelve nuestro equipo favorito 🏅 #CAMPEONEX ¡18 de Agosto Exclusivamente en Cines! pic.twitter.com/w7kYyvZDNL — Universal Pictures (@Universal_Spain) January 17, 2023

Campeonex llegará a las salas el 18 de agosto, aprovechando el tirón veraniego de los cines y augurando una vez más, otra gran recaudación en los cines. La película de 2018 fue vista por más de 3 millones de espectadores, consiguiendo una ingreso de 19 millones de euros en la taquilla. Si bien no le alcanzó para superar a producciones de otros filmes patrios como Perfectos desconocidos o Un monstruo viene a verme, sus números están muy por encima de los largometrajes españoles que han triunfado en años posteriores. Ni Padre no hay más que uno (2019) ni su secuela Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra (2020) por ejemplo, se quedaron lejos de lo recaudado por la historia original de David Marqués que guionizó Fesser.

La sinopsis de ‘Campeonex’

Campeonex abandonará el baloncesto para adentrarse por error en el mundo del atletismo con una entrenadora novata como instructora principal. Todo acabará saliendo del revés entre las duras exigencias de este deporte, sumado a la sorprendente capacidad de la nueva entrenadora para atraer las desgracias y calamidades.

El guion de esta segunda parte ha sido escrito también por Fesser, pero esta vez el director madrileño ha contado con Athenea Mata para escribir el libreto además del coautor del relato, David Marqués. Mata es la actriz que interpretó al personaje de Sonia en Campeones. El rodaje de esta continuación ha durado 9 semanas, en diferentes localizaciones de Madrid y para su director, ha vuelto a ser toda una experiencia: “Rodar esta película ha sido un auténtico privilegio. Estamos trabajando con las personas mejor dotadas del universo para hacernos llorar de la risa al mismo tiempo que nos emocionan con su apabullante humanidad. Campeonex es todo un viaje lleno de nuevos personajes, a cada cual más sorprendente, y de situaciones repletas de humor, sinceridad, ternura, deporte y mucha, mucha acción. Creía pisar terreno conocido y todo ha resultado sin embargo, maravillosamente nuevo”.