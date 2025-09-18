‘Camp Rock 3’: Disney aprueba el regreso de la mítica saga con los Jonas Brothers

Más de una década después del estreno de la secuela, Camp Rock 3 es una realidad. Así lo ha confirmado la casa del ratón, dando luz verde a una película que irá directa al catálogo de Disney Plus. Sabedora del reclamo nostálgico por las continuaciones tardías de las principales franquicias, el estudio vuelve a establecer el seguimiento de un universo que marcó a toda una generación, tan sólo unos meses después de la proyección mundial de Ponte en mi lugar de nuevo, otro gran hito del entretenimiento juvenil «made in Disney Channel».

Por lo que sabemos, la nueva cinta tendrá a Joe, Nick y Kevin Jonas recuperando sus papeles como los hermanos Gray, produciendo además el título junto a la actriz y cantante protagonista, Demi Lovato. Entre los regresos al elenco principal, encontramos de nuevo la aparición de Maria Canals-Barrera, quien dio vida en las dos primeras entregas a la madre del personaje de Lovato. Pero por supuesto, Camp Rock 3 desplegará también un casting renovado con otras jóvenes y futuras estrellas como Sherry Cola, Liamami Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts o Ava Jean.

El regreso de ‘Camp Rock 3’

En la publicación en la que la marca hacía oficial la noticia (vía X), Disney compartía algunas imágenes del rodaje a través de un vídeo desde el set de grabación. En dicho texto de la publicación podía leerse «¡Estamos de vuelta! #CampRock3 ya está en producción». Según hemos podido saber, la trama se reanudará después de los eventos de la secuela cuando Connect 3 (la banda de los hermanos Gray) regrese al campamento de rock.

La sinopsis oficial señala lo siguiente: «la historia comienza cuando Connect 3 pierde su actuación como teloneros de una gran gira de reunión y regresa a su querido Camp Rock para descubrir a la que será la próxima gran estrella. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances. Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage (Segura) y su tranquilo hermano Desi (Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Pollack), el batería con su propio ritmo Cliff (Trotter), la reina de la coreografía Callie (Pitts), la intimidante influencer Madison (Jean) y el chico malo del campamento, Fletch (Barton)».

🎵 THIS IS REAL! THIS IS ME! 🎶 Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj — Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

¿Qué pasó en las anteriores entregas?

Estrenado en 2008, el largometraje original de Disney Channel se centraba en Mitchie (Lovato), una cantante que asiste a Camp Rock cuando su madrees contratada como proveedora del catering. Allí conoce a Shane Gray (Joe), quien se enamora perdidamente de la voz de esta cuando la escucha cantar por primera vez, sin llegar a ver su rostro en aquel momento. Shane se pasa gran parte de la cinta intentando descubrir quién es la joven.

Dos años después, la secuela titulada Camp Rock 2: The Final Jam se centraba en el casi cierre del campamento por el crecimiento de su rival, el Camp Star. Surgiendo así una competencia musical entre las dos escuelas.

¿Cuándo se estrenará la tercera parte?

Desgraciadamente, todavía no hay una fecha de estreno oficial para Camp Rock 3, aunque lo más probable es que llegue en algún momento del 2026.