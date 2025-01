Buenas noticias para los fans de Alejandro Sanz: la serie de Netflix que lo contará todo

Las series documentales sobre la vida y la trayectoria de estrellas de la música, el cine o el deporte se han convertido en todo un éxito en las plataformas de streaming. Documentales sobre cantantes como Bisbal, Ed Sheeran: La suma de todo, Manuel Carrasco, Homecoming: A Film by Beyoncé, Taylor Swift: The Eras Tour o Ariana Grande: Excuse Me, I Love You han contado con numerosas reproducciones. Ahora le toca el turno a la esperada serie documental sobre el cantante Alejandro Sanz que se estrenará en Netflix en el segundo semestre de este año. En esta nueva serie documental de Netflix en colaboración con Sony Music Vision, se revelará el presente y el futuro del icónico cantante español, según se explicó en una nota de prensa de Netflix lanzada el pasado mes de septiembre. La serie documental tendrá tres episodios y el título será Cuando todos me ven, con el que se juega con el de su conocido tema Cuando nadie me ve.

El rodaje de esta nueva serie producida por Sony Music Vision comenzó ya en septiembre bajo la dirección de Álvaro Ron (Superman&Lois, Hernán), un reconocido cineasta con experiencia en EE.UU. y España. La nueva serie documental Cuando todos me ven se adentrará en los inicios de la carrera musical de Alejandro Sanz, sus primeras influencias musicales o sus primeros conciertos. También intentará explicar cómo logró convertirse en uno de los mejores cantantes a nivel internacional. También en las series sus seguidores podrán conocer los momentos más íntimos de su vida personal y profesional.

Además de esta futura serie, en la plataforma de streaming Prime Video se puede ver otro documental sobre uno de los proyectos colaborativos del cantante Alejandro Sanz titulado El Mundo Fuera. En este documental se presenta una nueva perspectiva a los acontecimientos vividos durante el año 2020 en todo el mundo.

¿De qué va a tratar la nueva serie documental sobre Alejandro Sanz?

El 16 de septiembre de 2024 el cantante Alejandro Sanz explico lo siguiente en la red social Instagram: «Este es un pase VIP al backstage de toda una vida. La serie documental de Alejandro Sanz ya ha empezado a rodarse. Y es que #CuandoTodosMeVen es en Netflix».

Con estas palabras el cantante anunció a sus fans que se había embarcado en este proyecto audiovisual con Netflix y Sony Music Vision. Según la nota de prensa de Netflix: «A través de este proyecto documental, millones de personas podrán acceder al backstage de la vida de Alejandro -uno de los artistas de mayor reconocimiento a nivel mundial y el español que ha cosechado el mayor número de premios Latin GRAMMY en la historia- y se convertirán en espectadores VIP de los próximos planes personales y profesionales de Alejandro tras una etapa difícil, sobre la que se sincerará por primera vez».

La plataforma de streaming Netflix cuenta con otros proyectos similares en los que intenta acercar a sus usuarios historias de personalidades de talla e influencia mundiales contadas o autorizadas por la fuente protagonista, garantizando así un acceso inédito a su vida. Entre ellos destacan el documental sobre el famoso futbolista Beckham, que es uno de los más vistos de Netflix, Soy Georgina o Simon Biles: Rising. Netflix también cuenta con un proyecto a futuro sobre la figura del tenista Carlos Alcaraz.

La trayectoria musical del conocido cantante

Alejandro Sanz, cuyo nombre real es Alejandro Sánchez Pizarro, es un cantautor y compositor español que ha logrado el éxito a nivel mundial. El cantante ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Además, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales como Alicia Keys, Shakira, Laura Pausini, The Corrs, Ivete Sangalo, Emelie Sandé, Marc Anthony, Camila Cabello e incluso el legendario cantante Tony Bennett.

El cantante comenzó su carrera musical en 1989 con el álbum Los chulos son pa’ cuidarlos, con el nombre artístico de Alejandro Magno y en 1991 lanzó su segundo Viviendo deprisa ya con el nombre de Alejandro Sanz. A partir del álbum Más, que se lanzó en 1997, su fama no ha parado de crecer. Este disco incluía canciones tan conocidas como Y, ¿si fuera ella?, Corazón partío o Amiga mía y se convirtió en el más vendido en la historia de España con dos millones de ventas en el país y cuatro en el exterior. Tras este gran éxito siguió consolidando su carrera con otros títulos como El alma al aire (2000), No es lo mismo (2003), El tren de los momentos (2006), Paraíso Express (2009), La música no se toca (2012), Sirope (2015), #ElDisco (2019) y SANZ (2021).