2022 será el año definitivo para ver a Batman en la gran pantalla. Por un lado porque Robert Pattinson se enfundará el traje del Caballero Oscuro en el reboot de Matt Reeves titulado The Batman y por otro, porque veremos tanto a Michael Keaton como a Ben Affleck recuperar el rol del héroe de Gotham en la cinta en solitario de Flash. Lo de Pattinson es algo novedoso, mientras que la vuelta de Keaton podría reconocerse incluso como un suceso romántico y lleno de recuerdos. Pero ¿cómo habrá sido para Affleck regresar a un papel que no le ha proporcionado demasiadas alegrías?

Aun con la taquilla de su parte, Batman vs Superman y La liga de la justicia fueron vapuleadas por la crítica, dejando al actor sin la posibilidad de poder dirigir su propia película del personaje. Por suerte para él, los fans incondicionales de Dc sí que lo apreciaban como Batman y ahora, tendrá la oportunidad de regresar, aunque sea en na historia con un papel secundario. “Fue una manera muy agradable de volver a visitar eso”, señalaba Affleck en una entrevista para Variety, donde promocionaba su última película, The Tender Bar.

El actor comenzó a bromear sobre todas las polémicas alrededor de La liga de la Justicia, diciendo que probablemente sus palabras sea algo que violó una orden mordaza y ahora “lo van a demandar”. Dejando el tono jocoso ya de lado, Affleck señalo que volver a ser Batman había sido realmente divertido: “Fue una manera realmente agradable de volver a visitar eso, ya que la experiencia anterior (La liga de la Justicia) había sido difícil”.

El director de The Flash, Andy Muchietti señaló que la interacción y relación entre Barry (Flash) y el Bruce Wayne de Ben Affleck traería un “nivel emocional” que no hemos visto antes en el personaje. “Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres por asesinato, y ese es uno de los vasos emocionales de la película. Ahí es donde entra en juego el Affleck Batman”. The Flash se estrenará en los cines el 4 de noviembre del 2022.