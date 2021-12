La plataforma de streaming HBO Max acaba de estrenar la segunda temporada de la serie noruega Beforeigners (Los visitantes). Un drama de ciencia ficción que ya sorprendió en la primera temporada estrenada hace dos años en la que desplegó una original trama en la que grupos de personas de épocas pasadas como la edad de piedra, la era vikinga y el final del siglo XIX empiezan a aparecer de forma repentina, y sin que nadie tenga una explicación, en los mares de todo el mundo.

Una serie poco convencional que se puede ver en HBO Max, ya que a ratos parece una ficción de aventuras, otros fantástica y otros policial. Esta segunda temporada tiene seis episodios de una duración de cuarenta y cinco minutos. Ha sido escrita y creada por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad (Lilyhammer) y dirigida por Jens Lien, y producido por Rubicon TV para HBO Max.

Terje Strømstad es el productor de esta segunda temporada, Jens Lien el coproductor ejecutivo y los productores ejecutivos son Fridrik Mar, Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad. Los productores ejecutivos de HBO Max son Christian Wikander, Steve Matthews y Antony Root.

Una emocionante segunda temporada de Beforeigners

La segunda entrega de la serie Beforeigners comienza cuando la ciudad de Oslo está conmocionada por un brutal asesinato. Los detectives de la policía Lars y Alfhildr se vuelven a reunir en una nueva investigación. Lars (Nicolai Cleve Broch) está intentando mantenerse sobrio y ha vuelto a ingresar en la policía, esta vez como asesor.

La investigación del asesinato parece estar relacionada para los dos detectives con varios países y siglos. Por eso se comienzan a preguntar si podría Jack el Destripador haber viajado en el tiempo hasta el presente. Lars y Alfhildr pronto se dan cuenta de que si quieren capturar al asesino, solo pueden confiar el uno en el otro.

En la segunda entrega de la serie sigue teniendo bastante peso la trama policíaca, pero también sorprende la originalidad de la fantástica. En esta segunda temporada de Beforeigners se confirma que Alfhildr venía originalmente de nuestra era y que es una de las pocas personas que ha cruzado hacia atrás en el tiempo, pero tendrán que averiguar qué implicaciones puede tener este descubrimiento.

Un reparto internacional

En esta segunda temporada de Beforeigners los actores Krista Kosonen y Nicolai Cleve Broch vuelven a ponerse en la piel de los detectives de la policía Alfhildr y Lars. El actor Tobias Santelmann, conocido por su papel en El último reino, regresará como Olav el Santo. A ellos se unirán un elenco internacional que incluye a Paul Kaye (Juego de Tronos), Ann Akin (Podría destruirte), Jade Anouka (La materia oscura), Billy Postlethwaite (Chernobyl), Hedda Stiernstedt (The Restaurant) y Philip Rosch (El Alienista).

La segunda temporada de la serie Beforeigners sigue por el mismo camino que la primera entrega sorprendiendo con esa emocionante mezcla entre intriga policíaca, fantasía y ficción de aventuras. Una de las apuestas de HBO Max para este mes de diciembre junto con And Just Like That, la nueva serie original de HBO Landscapers, el Max Original Hacks y la serie de animación Harley Quinn.