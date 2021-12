Ya estamos en diciembre y las plataformas de streaming estrenan numerosas novedades en series, documentales y películas. Os vamos a hablar de las principales series que HBO Max estrena en diciembre como la esperada serie producción tras Sexo en Nueva York, And Just Like That, el regreso de Beforeigners (Los Visitantes), la nueva serie original de HBO Landscapers, el Max Original Hacks y la serie de animación Harley Quinn.

Acoustic Home

El primer estreno ha sido el 1 de diciembre este proyecto original de Sony Music Iberia en coproducción con Sr Mono que tiene diez episodios sobre música y vida en los que podremos conocer en profundidad a 10 artistas del mundo de la música. Todo a través de un concierto acústico y testimonios de sus propias vivencias, que comparten con Mikel Corral, un reconocido periodista. En Acustic Home participan los cantantes Melendi, Vanesa Martín, Estopa, Rozalén, Mónica Naranjo, Ana Mena, India Martínez o María José Luengo.

Beforeigners (Los Visitantes) Temporada 2

El domingo 5 de diciembre se estrena la segunda temporada del Max Original noruego Beforeigners (Los Visitantes). Un drama de ciencia ficción de seis capítulos de 45 minutos escrito y creado por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad (Lilyhammer) y dirigido por Jens Lien, y producido por Rubicon TV para HBO Max. Los actores Krista Kosonen y Nicolai Cleve Broch volverán a interpretar a Alfhildr y Lars y Tobias Santelmann (El último reino) regresará como Olav el Santo.

En esta temporada los habitantes de Oslo están impresionados por un brutal asesinato. Lars y Alfhildr se vuelven a reunir en una investigación vinculada a varios países y siglos que plantea la pregunta: ¿podría Jack el Destripador haber migrado en el tiempo hasta el presente? Los detectives de la policía, Lars y Alfhildr, pronto se dan cuenta de que si quieren capturar al asesino, solo pueden confiar el uno en el otro.

Landscapers

El 8 de diciembre se estrena esta serie limitada original de HBO protagonizada por los actores Olivia Colman y David Thewlis La serie está basada en hechos reales y cuenta la peculiar historia de amor entre Chris y Susan Edwards, una pareja británica que se convierte en el foco de una investigación cuando se encuentran dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

Una serie dirigida por Will Sharpe y creada y escrita por el guionista Ed Sinclair. En el reparto también están los actores Kate O’Flynn, Dipo Ola, Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu y Daniel Rigby.

And Just Like That

El 9 de diciembre se estrenan dos de los diez episodios de esta serie original del productor ejecutivo Michael Patrick King. La nueva serie de Sexo en Nueva York sigue a «Carrie» (Sarah Jessica Parker), «Miranda» (Cynthia Nixon ) y “Charlotte” (Kristin Davis) en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más compleja realidad de la vida y la amistad a los 50. En la serie también veremos a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Hacks

Este 15 de diciembre se estrena el primer episodio de esta serie un tanto oscura que cuenta la relación que se crea entre Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria cómica de Las Vegas, y una descarada joven de 25 años (Hannah Einbinder). Completan el reparto Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Paul W. Downs, Mark Indelicato, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Mega Stalter y Rose Abdoo.

Legendary Temporada 1

Una original serie que cuenta una historia centrada en los equipos de voguing que deben competir en increíbles bailes y mostrar una moda extravagante para llegar al estatus de «legendario». El reparto incluye a MC Dashaun Wesley y a DJ MikeQ y también a las celebridades Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado y Megan Thee Stallion como jueces. El 30 de diciembre llegará a HBO Max la segunda temporada de Legendary, que ya ha sido renovada para una tercera.

Harley Quinn Temporadas 1 y 2

Una serie de animación basada en el popular personaje del Universo DC. Harley Quinn (interpretada por la actriz Kaley Cuocu) que finalmente ha roto con el Joker e intenta hacerlo por su cuenta como la criminal Queenpin de Gotham City en esta serie de comedia de acción animada para adultos de media hora. La serie presenta a Harley Quinn, Poison Ivy y todo un elenco de héroes y villanos, antiguos y nuevos, del Universo DC.

Estación Once

El 17 de diciembre se estrenan los tres primeros episodios de esta serie limitada original de HBO Max que relata la historia de los supervivientes de una gripe devastadora que intentan reconstruir el mundo de nuevo. Una serie basada en el bestseller internacional homónimo escrito por Emily St. John Mandel. En el reparto los actores Mackenzie Davis, Himesh Patel, Daniel Zovatto, David Wilmot, Matilda Lawler, Philippine Velge, Nabhaan Rizwan y Lori Petty, con la participación de Gael García Bernal y Danielle Deadwyler.