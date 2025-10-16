Ni ‘Entrevías’ ni ‘La casa de papel’: sólo tiene 7 capítulos y es el mejor thriller de suspense de Netflix

Puede que la comedia familiar sea lo que ahora mismo funcione como un reclamo seguro en la cartelera de nuestro país. Pero la calidad y variación de género de las producciones patrias van mucho más allá de los chascarrillos de Santiago Segura y Leo Harlem. Hace algunos años, el fuerte del audiovisual hispano fueron los relatos de terror. Ahí están Rec, El orfanato o Mientras duermes. Sin embargo, desde hace un tiempo el valor del thriller del suspense español ha crecido como la espuma, gracias al aumento de presupuesto en las producciones y sobre todo, por la maestría con la que directores e intérpretes alimentan la tensión de unos espectadores que no pueden despegar ni un segundo, la vista de la pantalla. Y ese es precisamente el caso de Clanes, la serie criminal perfecta para un maratón este fin de semana.

Puede que no haya tenido el impacto internacional de La casa de papel ni la presencia televisiva de Entrevías, pero lo que no se le puede negar a Clanes es su factura y capacidad para enganchar a la audiencia. Partiendo por supuesto, los potentes hechos verídicos que encierran los antecedentes de narcotráfico en la Galicia de los 80 y que reflejó maravillosamente bien el libro de Fariña y su posterior adaptación a serie por Atresmedia protagonizada por Javier Rey. Con siete episodios de aproximadamente 50 minutos, Clanes llegó a la plataforma a mediados de 2024, logrando unos resultados fantásticos dentro del algoritmo de Netflix. Esta ficción gallega logró acumular más de seis millones de visualizaciones en el mundo, liderando las listas de lo más visto en casi 30 países. Motivo por el cual, la empresa dirigida por Ted Sarandos la renovó a principios de 2025 con una segunda temporada.

Repleta de giros dramáticos y personajes carismáticos, Clanes se posiciona como el gran thriller de suspense español de la temporada televisiva. Eso sí, aquellos espectadores reticentes que crean que ya han visto demasiadas ficciones basadas en el tráfico de drogas en Galicia, deberían no obstante, darle una oportunidad a una trama que va más allá de la propia criminalidad temática del asunto. Clanes tiene roles complejos, dilemas morales y una protagonista femenina tan fascinante como enigmática.

¿De qué trata ‘Clanes’?

La sinopsis oficial de Clanes es la siguiente: «Una nueva abogada llega para establecerse en un pequeño pueblo de Cambados, Galicia. Su nombre es Ana y su presencia no pasa en principio, desapercibida para nadie. Tampoco para Daniel, el hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible de ‘clan de los Padín’ mientras su padre permanece en prisión. Ana viene de trabajar en uno de los mejores bufetes de Madrid, pero su decisión de trasladarse a tierras gallegas con la intención de saldar cuentas de su pasado».

Este magnífico thriller de suspense español está creado por el productor y guionista, Jorge Guerricaechevarría. Colaborador habitual de Alex de la Iglesia en el campo del libreto, desde prácticamente los inicios de su carrera con Acción mutante hasta 1992, la última miniserie del bilbaíno para Netflix. Pero para este retrato del narcotráfico gallego, Guerricaechevarría no ha contado con su socio cineasta y sí, con realizadores como Roger Gual y Javier Rodríguez. El primero ha dirigido episodios para otras series de la talla de El desorden que dejas o Las chicas del cable, mientras que el segundo es un debutante tras las cámaras.

En el elenco, Clanes está liderada por la reconocida actriz Clara Lago (Ocho apellidos vascos, Primos) y Tamar Novas (Justicia artificial, Nowhere), quien hace 20 años fue galardonado a mejor actor revelación por Mar adentro. El resto del casting lo conforman Xosé A. Touriñán (Fariña), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), Melania Cruz (Rapa), Francesc Garrido (Alatriste), Diego Anido (As bestas) y María Pujalte (7 vidas), entre otros.

El mejor thriller de suspense español

Como ya hemos señalado, Clanes está renovada para una segunda temporada. Pero mientras impacientemente esperamos su regreso, el streaming nos ofrece otras propuestas nacionales del género tan estimulantes como El inmortal, Rapa, Hierro o La Unidad.

A nivel de espectadores, Clanes estuvo auspiciada por los espectadores como el mejor thriller de suspense español. En cambio, la crítica no estuvo muy conforme con los resultados del producto de Netflix. Por suerte para los fans, los números son lo que tienen la última palabra en la casa de la «gran N roja».