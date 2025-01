Esta serie española de éxito da el salto a Netflix: ya hay fecha de estreno para su última temporada

Una de las series españolas que ha triunfado en los últimos años es Entrevías. Una ficción de acción y drama que se estrenó primero en Telecinco y luego se emitió en Netflix. La primera temporada de esta original ficción protagonizada por los actores Jose Coronado y Luis Zahera se estrenó en abierto en febrero de 2022 en Telecinco y en la actualidad cuenta con cuatro temporadas y 32 episodios. Entrevías se incluyó más tarde en el catálogo de Netflix en donde ya se pueden ver tres temporadas y en marzo de 2024 alcanzó el primer puesto mundial de series más vistas de habla no inglesa de la conocida plataforma de streaming. La cuarta y última temporada se va a estrenar en Netflix el próximo 7 de febrero y sus seguidores están deseando poder ver en plan maratón toda esta entrega y conocer el final de esta emocionante serie.

Uno de los grandes aciertos de la serie Entrevías es la elección como protagonista del actor Jose Coronado que borda el papel de Tirso Abantos, un excapitán de infantería que ahora regenta una ferretería en el barrio de Entrevías de Madrid. Un hombre rudo y poco sociable que debido a un problema familiar tiene que hacerse cargo de su nieta Irene Abantos, una adolescente rebelde de origen vietnamita a la que adoptó su hija Jimena de pequeña y ahora no la puede controlar. La tranquila vida de Tirso Abantos es puesta patas arriba por esta joven que no para de meterse en líos.

Los problemas en los que se mete su nieta obligarán a Tirso a tomar decisiones bastante complicadas e inesperadas. Hay que tener en cuenta de que esta serie española sorprendió a sus seguidores desde el primer momento con esa mezcla de acción, drama y giros sorprendentes que la ha caracterizado desde el primer episodio. Entrevías es una buena ficción para los que buscan ese tipo de contenido y los que quieren disfrutar una vez más de la interpretación de los actores Luis Zahera y Jose Coronado.

¿Qué va a pasar en la cuarta temporada de Entrevías en Netflix?

Como la serie ya se ha emitido en Telecinco, sabemos que Tirso Abantos seguirá comportándose como el protector del barrio y luchando contra la delincuencia que tienen que soportar sus vecinos. En esta última temporada Tirso se tendrá que enfrentar a nuevos desafíos y problemas en los que se pondrá en juego su ética y moralidad.

Si no has visto todavía las tres primeras temporadas de la serie, ten cuidado porque puedes encontrar con algún spoiler. En la tercera temporada Irene, la nieta de Tirso, perdió la vida en un trágico accidente y su bebé se convierte ahora en la máxima preocupación de Tirso y en el centro de la serie. También la desaparición de Santi, el hijo de Tirso, sigue siendo un enigma que puede, si no se resuelve, con desestabilizar por completo a la familia.

Además, los vecinos del barrio de Entrevías se tendrán que enfrentar a otras amenazas que cambiarán de nuevo su vida. Además todo ha cambiado en el vecindario con la llegada de personajes como Camila, una nueva compañera de patrulla para Ezequiel, y René, un misterioso hombre que está decidido a transformar la comunidad. En la cuarta y última temporada veremos como una ola de asesinatos que tiene a todo el barrio asustado, obligará a Tirso a «replantearse sus métodos» para mantener el orden y proteger a sus vecinos.

El reparto de esta conocida serie de acción

El protagonista de Entrevías es Jose Coronado que interpreta el papel de Tirso Abantos. También tienen un papel de peso en la serie el actor Luis Zahera que da vida a Ezequiel Fandiño, un complejo policía corrupto, y la actriz Nona Sobo a Irene Sánchez Abantos, la rebelde y compleja nieta de Tirso.

Además, en el elenco de la cuarta temporada de esta serie están los actores Felipe Londoño que interpreta el papel de Nelson, el novio de Irene, Laura Ramos a Gladys, Itziar Atienza a Amanda Marcos, Dulce, Michelle Calvó, la problemática ahijada del subinspector Ezequiel y Óscar Higares a Romero, un tipo sin escrúpulos, entre otros muchos.

Los seguidores de la serie Entrevías podrán ver por fin en Netflix el desenlace de esta serie que se ha convertido en uno de los más comentados en 2024. Eso sí, tendrán que esperar hasta el 7 de febrero para ver esta cuarta temporada del drama en Netflix. Mientras lo único que pueden hacer es volver a ver los episodios de las anteriores temporadas de Entrevías o disfrutar de otras series españolas que también se han estrenado en una cadena de televisión y, luego, han triunfado en Netflix como Vivir sin permiso, Velvet o Toy Boy.