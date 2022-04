Hace algunas semanas supimos que Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que protagoniza Ana de Armas, iba a tener una calificación para adultos en Estados Unidos. Confirmando de esta forma, los rumores de que el cineasta neozelandés Andrew Dominik (Mátalos suavemente, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford) no había renunciado a su particular visión autoral, algo que habría provocado algún que otro dolor de cabeza en Netflix, el servicio de streaming que produce el proyecto. Rumores de censura aparte, Dominik habló con Collider sobre esta nueva película y sus intenciones de presentarla en el Festival de Cine de Venecia.

“Netflix está permitiéndome lanzar la película que quería hacer” señalaba el director, despejando cualquiera de las especulaciones sobre la intervención de los ejecutivos en su trabajo. Blonde, será el primer largometraje original de Netflix con una calificación de NC-17 (Entrada prohibida para menores en Estados Unidos). Dominik parece muy contento con el trabajo realizado y no escatima con las comparaciones, llegando a señalar que su biopic es “como si Ciudadano Kane y Toro Salvaje tuviesen una hija”. No es la primera vez que el director se muestra con altas expectativas sobre su propio film, pues en una pasada entrevista ya apuntó que esta, estaría entre las 10 mejores películas jamás realizadas. Después, cuando desde el medio le preguntaron por la duración, Dominik bromeó con la idea de que eso no se le pregunta a un director: “Amigo, eso es como preguntarle a una mujer su edad”.

Obsesionado con la historia

La historia está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates y traza la transformación de Norma Jean Baker en la icónica Marilyn Monroe, hasta su trágica muerte. Andrew Dominik estuvo obsesionado con contar esta historia hasta escribir el guion en 2018. “Es una especie de película sobre el inconsciente, en cierto modo y es una tragedia. Es algo así como un niño no deseado que se convierte en la mujer más buscada del mundo y tiene que lidiar con todo el deseo que se dirige hacia ella, y lo confuso que es. Es una especie de pesadilla. Se trata de estar en un coche sin frenos. Simplemente va más y más rápido”, apuntaba el neozelandés.

Finalmente, el responsable de Chopper reflexionó sobre la creencia de que, de alguna manera, Blonde conecta con la forma en la que está herido personalmente. De momento, la película sobre la mujer que protagonizó Con Faldas y a lo loco y Vidas rebeldes no tiene una fecha de estreno fijada.