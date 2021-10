Blonde, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Joyce Carol Oates, ha estado envuelta en la polémica debido a los retrasos que han rodeado a su estreno. Aunque la historia había recibido la aprobación del director del Festival de Cine de Cannes, Thierry Frémaux y los elogios de Oates hacia Ana de Armas por su interpretación, lo cierto es que según el periodista Jordan Ruimy, Netflix habría quedado estupefacto con el visionado del largometraje. Todo porque los que la han visto saben de sobra que recibirá una calificación para mayores de 18 años debido a su contenido sexual, hándicap para cualquier certamen de premios a los que pudiese aspirar la cinta. Recordemos que solo dos películas en la historia con esa calificación han sido nominadas a Mejor película; La naranja mecánica y Cowboy de medianoche y, sólo esta última lo ganó. Ahora paree que Netflix ha dado un paso atrás en ese montaje alternativo que buscaban, anunciando que estrenarán Blonde sin censura.

Sorprende que a la compañía de streaming le afecte tanto lo que pueda pasar con la asociación encargada de clasificar por edades las producciones en Estados Unidos (Motion Picture Association of América), pues al vídeo bajo demanda no tiene que rendir cuentas a esa clasificación, aunque si, si se precisa del obligado estreno en cines para competir en los principales premios. World of Reel se ha hecho eco de la noticia, aún sin especificar ninguna fecha para su estreno, que se espera ya a lo largo del 2022, tres años después de la conclusión de su rodaje.

Es sabido que dentro de Blonde, se encuentra tanto la escena de una violación, como la de un cunnilingus menstrual, pero ¿por qué ha tenido la compañía de streaming tantos reparos cuando en su contenido ya existe ese tipo de escenas? Seguramente, la decisión se deba a lo controvertido que resulta mostrar a un personaje tan icónico de la historia del cine como es Marilyn Monroe de esa forma. Sin duda, lo que parece haber impulsado la decisión de estrenar una versión fiel a lo grabado por Dominik es el momento en el que se encuentra el nombre de Ana de Armas en la industria, después de participar en Sin tiempo para morir y Puñales por la espalda.