Ana Rosa habla en ‘¡De viernes!’ de su vida familiar, su trabajo y de María Teresa Campos: «Era una rival complicada»

Ana Rosa Quintana ha sido la invitada estrella de este 31 de enero en ¡De viernes!. La periodista ha promocionado así su regreso a las mañanas de Telecinco año y medio después presentado TardeAR. Y es que el próximo lunes 3 de febrero, volverá El programa de Ana Rosa a las nueve de la mañana, justo después de La mirada Crítica, liderado por Ana Terradillos. Ana Rosa entró, para su entrevista, por un pasillo colocado en las instalaciones de Mediaset, decorado con fotos de ella durante los 20 años que lleva trabajando para el grupo de comunicación.

El regreso de ‘El programa de Ana Rosa’

El próximo lunes 3 de febrero regresará a las mañanas de Telecinco una de las marcas más emblemáticas de la cadena, que durante sus 18 años en emisión fue todo un referente en la franja: El programa de Ana Rosa. Su presentadora, Ana Rosa Quintana, volverá a ponerse al frente de este mítico magazine, producido en colaboración con Unicorn Content, que de lunes a viernes abordará los asuntos más relevantes de la actualidad y que en esta nueva etapa contará con nuevas secciones y colaboradores.

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de La Mirada Crítica con Ana Terradillos que se emitirá (tal y como confirmó o la cadena el miércoles 29 de enero) de 08:00h a 09:00h y continuará con El programa de Ana Rosa de 09:00h a 12:15h y Vamos a Ver de 12:15h a 15:00h, con Joaquín Prat al frente.

En la franja de tarde, Verónica Dulanto y Frank Blanco asumirán la presentación de TardeAR también a partir del próximo 3 de febrero.

Ana Rosa en ‘¡De viernes!’

«La reina de las mañanas va a trasnochar en ¡De viernes!», dijeron Beatriz Archidona y Santi Acosta para presentar a Ana Rosa, quién entró en las instalaciones de Mediaset a través de un pasillo decorado con fotos de ella durante los 20 años que lleva trabajando para el grupo de comunicación.

«Buenas noches, seguro que no me esperaban aquí. Son las 22:18 de la noche y hoy estoy de viernes. En veinte años que llevo en esta casa he estado en la mañana, en la tarde y hoy estoy dispuesta a quedarme hasta cuando sea», dijo Ana Rosa al empezar el programa, haciendo las veces de presentadora invitada y dando paso a los verdaderos conductores del espacio, Bear Archidona y Santi Acosta.

Ángela Portero, Juan Antonio León, Antonio Montero, Patricia Pérez y Terelu Campos, fueron los colaboradores de la noche.

Ana Rosa fue la primera invitada de la noche y recibió el aplauso del público y los trabajadores del programa.

«Estoy bien, contenta, con mariposas en el estómago y pensando en el ñunes de la semana. Ha sido una semana pero aquí estamos.», dijo la comunicadora nada más sentarse.

Ana Rosa explicó los nuevos horarios de las mañanas de Telecinco (con La mirada crítica, El programa de AR y Vamos a ver) y, a continuación., se emitió un vídeo resumen de toda su carrera profesional en televisión.

«A mí, siempre que puedo, me gusta tirarme a la calle y recordar a esa reportera», dijo Ana Rosa al hablar de su carrera.,a demás de añadir: «A mí lo que me gustaba era la radio pero lo que viene conviene y luego me llamaron para la tele».

La colaboradora Patricia Pérez le dijo, visiblemente emocionada, que: «Quiero darte las gracias, Ana, porque contactaste conmigo en una époco muy difícil de mi vida».

El día que deje de tener curiosidad, malo. La curiosidad es lo que nos mantiene vivos y a seguir aprendiendo. De esos sabemos mucho, Terelu», le dijo Ana Rosa a Campos, hija de María Teresa Campos (a la que siempre se vio como rival de Ana Rosa).

«Ha habido de todo en estos 20 años (en Mediaset) pero ha sido maravilloso. Hubo un parón (cuando padeció un cáncer de mama) y volví rubia», dijo Ana Rosa, quien admitió que: «Yo no sería una buena madre si yo no fuera feliz y me sentiría realizada».

«Yo en Antena 3 estuve muy bnien. hice muchos amigos pero la mayor parte de mi carrera la he hecho en Telecinco y siempre he tenido el apoyo de mis amigos. Esta es mi casa y es donde voy a terminar mi vida profesional», dijo Ana Rosa, que fichó por Mediaset después de que María Teresa Campos dejara T5 por A3.

«Yo hablé con Paolo Vasile ( ex CEO de Mediaset España) para decirle que no iba a aceptar la oferta pero al final lo hice», dijo Ana Rosa para, después, abordar su histórica competitividad con María Teresa Campos. Este fue el plato fuerte de la entrevista ya que estaba Terelu Campos en plató.

Ana Rosa dijo: «Teresa Campors muy grande, era una rival muy complicada porque era muy rápida y directa.». Ante esto, Terelu respondió: «Creo que las dos teníais un gras sentido del espectáculo». Ana Rosa le confesó que: » Con Teresa nunca he sido íntima amiga pero si la he necisita y ella a mí nos hemos tenido siempre».

La vida familiar de Ana Rosa

Luego se repasó la vida personal de Ana Rosa y ella dijo: «Yo soy muy familiar. Juan (su marido) es un padrazo y una persona maravillosa. No hubiéramos podido criar a unos mellizos sin una persona como Juan. Yo he cuidado siempre de que mis hijos no salgan en la prensa. A mis hijos no les gusta salir en la tele y el mundo de la fama. Yo nunca he llevado mi trabajo a mi casa. Tengo ganas de ser abuela pero no depende de mi».

La enfermedad de Ana Rosa

Llegó el momento en el que Ana Rosa se enfrentó a un cáncer de mama en 2021. «Desgraciadamente somos muchas las mujeres que sufrimos esta enfermedad pero gracias a Dios a mi me salvó volver, ver a mis compañeros y trabajar. Siempre pensé que iba a salir bien».

«Me encantaría entrevistar a Trump»

Para finalizar la entrevista, el programa le regaló unos zapatos para estrenar la nueva temporada de El programs de Ana Rosa y , como deseo, para la nueva temporada dijo: «Me encantaría entrevistar a Donald Trump».

«He votado más veces a la izquierda que a la derecha»

El jueves 30 de enero, un día antes de su entrevista en ¡De viernes!, Quintana presentó ante los medios la nueva temporada de El Programa de Ana Rosa en un encuentro al que asistió OKDIARIO. Entre otras cosas, la comunicadora madrileña dijo: «Me lo he pasado muy bien por la tarde pero mi sitio natural es la mañana donde he estado 18 años, donde me voy a encontrar a mi equipo de antes. La tarde me costó al principio. La mañana me da adrenalina, me encanta la actualidad, el directo y el no saber qué va a pasar. Las mañana está viva. La tarde es maravillosa pero más previsible y más centrada en el entretenimiento».

Ana Rosa Quintana volverá, en las mañanas, a hablar de política. A este respecto, la presentadora dijo: «A mí no me paga un partido político. A mí me paga Mediaset. Con Rajoy me enfadaba por los desahucios. La obligación de los medios de comunicación es la de exponer al poder, a los que mandan. Si algún día Pedro Sánchez hace algo bueno lo diré. Es imposible gustarle a todo el mundo. Si después de 40 años no puedo decir lo que pienso… Yo he votado más veces a la izquierda que a la derecha pero en este momento sólo hay que ver lo que está pasando. La cadena nunca me ha dicho nada ni me ha puesto líneas rojas. Jamás».