Impactante: Patricia Pérez enseña el progreso de su marido, Luis Canut

La vida de Luis Canut, guionista y marido de Patricia Pérez, dio un giro inesperado cuando una meningitis criptocócica lo dejó gravemente afectado. El proceso empezó en 2023 y nosotros sabemos todo lo que ha pasado desde entonces. Esta enfermedad, causada por una infección fúngica que alcanzó su cerebro, le generó secuelas que parecían irreversibles y le exigieron enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida. La colaboradora de ‘¡De Viernes!’ ha sido un pilar fundamental durante cada etapa de su recuperación y hoy, con una mezcla de orgullo y admiración, ha compartido los significativos avances de su esposo.

La meningitis criptocócica que afectó a Luis Canut no es una infección común. Se trata de una enfermedad grave que ataca principalmente a personas con un sistema inmunológico debilitado, causando inflamación en el cerebro y afectando diversas funciones. Para Luis, el diagnóstico trajo consigo una serie de limitaciones físicas que alteraron profundamente su vida cotidiana. Desde ataques epilépticos hasta la pérdida total de la visión en un ojo y parcial en el otro, su recuperación ha sido una montaña rusa de desafíos. Además de los problemas de visión, perdió el sentido del gusto y el olfato y experimentó una pérdida de peso importante.

El gran apoyo de Luis Canut

Desde el primer momento Patricia se convirtió en el principal apoyo de Luis. Mientras él enfrentaba las repercusiones físicas de la enfermedad, ella tomó la iniciativa de actualizar a sus seguidores en redes sociales, compartiendo los avances y los momentos más significativos de su proceso de recuperación. Para la comunicadora, ver el regreso gradual de su esposo a una vida en la que pudiera recuperar cierta normalidad ha sido motivo de inmenso orgullo y satisfacción.

«Sentirlo feliz es lo que me hace feliz a mí», comenta Patricia en una de sus publicaciones. Su dedicación ha sido un factor clave en este proceso, no solo brindándole amor y compañía, sino también apoyándolo en su readaptación a una nueva forma de vivir. De hecho, la colaboradora ha expresado que esta experiencia ha fortalecido su relación y les ha permitido valorar cada pequeño avance.

Así ha avanzado la enfermedad de Luis Canut

En los meses posteriores a su diagnóstico, Luis ha aprendido a convivir con las secuelas de la meningitis criptocócica. A pesar de la pérdida de varios sentidos y la debilidad física inicial, el guionista ha demostrado una sorprendente capacidad de resiliencia, enfrentando cada nuevo desafío con determinación y optimismo. Actualmente ha podido recuperar algo de peso y ha encontrado una manera de adaptarse a sus nuevas condiciones, redescubriendo algunos de sus hobbies, como tocar la batería.

Retomar sus pasatiempos favoritos ha sido un paso simbólico y crucial en su recuperación, pues representa su deseo de mantener vivas sus pasiones y su espíritu creativo. Sin embargo, la adaptación ha implicado también nuevos retos diarios, como aprender a caminar con ayuda de un bastón y a lidiar con los obstáculos que su pérdida de visión representa.

Patricia Pérez ha mostrado un conmovedor momento en el que Luis explica cómo ha aprendido a moverse con tanta independencia. Durante una caminata en la calle, el guionista ofreció una breve lección a sus seguidores sobre la funcionalidad del pavimento podotáctil, un sistema de señalización utilizado para orientar a personas con discapacidad visual. Con un bastón en mano, Canut describió cada etapa de su camino: desde las «rayitas» que marcan el inicio de un cruce peatonal, hasta las «bolitas» que indican el borde de la acera y la aproximación a un cruce.

«Estas rayas en el suelo me dicen que estoy en el camino correcto, y luego, las bolitas indican que se aproxima un cruce», explicó con entusiasmo mientras Patricia lo escuchaba atentamente. A medida que avanzaba, demostró cómo este sistema de señalización es esencial para que personas como él puedan desplazarse con confianza y autonomía, brindándoles seguridad en cada paso.

Un ejemplo de superación y valentía

Este progreso no solo refleja el empeño de Luis por adaptarse a su nueva realidad, sino también el apoyo invaluable de los profesionales de la ONCE, quienes han sido parte fundamental en su proceso de rehabilitación. «Mi rehabilitadora Belén me enseñó que ir pegado a la pared me ayuda a mantenerme recto», declaró el guionista.

La fuerza y el espíritu resiliente de Luis han impactado profundamente a Patricia, quien admite estar mucho más que orgullosa. «Orgullosa no, lo siguiente», ha expresado en sus redes sociales, dejando en claro que su amor y admiración por su esposo han crecido con cada pequeño avance que él logra. Para Patricia, cada paso que Luis da hacia la recuperación es una lección de vida que refuerza el valor de la perseverancia y la importancia de enfrentar las adversidades con valentía.

Este proceso de recuperación ha tenido altibajos, pero tanto Luis como Patricia han aprendido a encontrar alegría en cada logro. Su historia demuestra una sola cosa: el amor puede con todo.