Patricia Pérez comparte el vídeo más esperado de su marido tras conocerse su enfermedad

Después de contraer meningitis criptocócica, el marido de Patricia Pérez está retomando poco a poco su antigua vida. La presentadora explicó que estaba muy preocupada por Luis Canut, el famoso productor que le robó el corazón hace años. Para ella lo más importante es que esté bien, por eso ha publicado un vídeo que ha tranquilizado a sus fans. Tras conocerse la enfermedad que padece Luis, la comunicadora ha ido compartiendo algunos detalles para dar más visibilidad al problema de salud citado en líneas anteriores. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: Patricia está haciendo un gran esfuerzo por compartir su esfera privada.

Patricia Pérez fue una de las presentadoras más cotizadas la durante la primera década del año 2000. Fue la líder de ‘Mamma mia’, el programa que catapultó a lo más alto a su compañero Víctor Sandoval. Ella siguió manteniéndose en una posición privilegiada, de hecho cerró muchos contratos con Telecinco, pero de un tiempo a esta parte optó por retirarse a un segundo plano y apostar por su otra gran ilusión: la dietética.

Patricia lleva un tiempo diseñando planes nutricionales para artistas de la talla de Alaska, vocalista de Fangoria. La cantante no es la única que ha contratado a Pérez, pues sus consejos generan unos resultados perfectos.

Patricia estaba alejada de las cámaras y ha decidido regresar para explicar lo que le está pasando a su marido. Sus compañeros de profesión no tardaron en hacerse eco del drama y le mostraron todo su apoyo. La comunicadora ha dado varias entrevistas y ha utilizado su influencia en Instagram para compartir los avances de Luis. En las últimas horas ha publicado un vídeo muy significativo y ahora todo el mundo está hablando de lo mismo.

El importante vídeo que ha protagonizado Luis Canut

Patricia Pérez ha sorprendido a propios y extraños al mostrar como su marido ha vuelto a tocar la batería, una de sus actividades preferidas. «No puedo evitar que se me salten las lágrimas, viéndole (a escondidas porque no le gusta) cómo vuelve a ser él poco a poco. Estoy tan orgullosa de ti», escribe en un texto que acompaña a las ya famosas imágenes. La comunicadora se siente con fuerza y considera tiene el deber de dar visibilidad a la meningitis criptocócica, pues todavía hay mucha gente que no sabe qué es.

«Qué alegría. Formáis el mejor equipo del mundo. Enhorabuena a los dos», le escribe una usuaria al comprobar los avances de Luis Canut. Recordemos que la comunicadora ha jugado un papel fundamental en la recuperación del productor. Famosos tan conocidos como Ariadne Artiles, Máximo Huerta o Judit Mascó también han reaccionado a la publicación, mostrando lo orgullosos que están del esfuerzo que ha hecho Pérez. Hasta la fecha había mantenido su vida privada al margen del interés público y ahora ha hecho una excepción para intentar ayudar a sus fans.

Lo cierto es que ha sido muy generosa y ha explicado cómo sucedió todo para que nadie vuelva a cometer los mismos errores. La enfermedad que padece Luis es muy compleja y cuanto antes se detecte mejor. «Estuvimos yendo y viniendo de Urgencias durante nueve días. Le hicieron una TAC, le salía todo bien. Las analíticas bien, pero a Luis cada día le dolía más la cabeza. Tenía fotofobia. Todo horroroso. Por fin un médico me pregunta que qué le pasa. Yo le digo que no sé qué le pasa, pero que está claro que esto no es una cefalea tensional por estrés. Deciden ingresarlo», comentó en una de sus intervenciones.

«Le vuelven a decir que es cefalea. Y ahí pasan cosas, viene medicina interna, le hacen una punción lumbar y le sale el líquido cefalorraquídeo totalmente patológico. Pasan los días. Resumiéndolo: tiene una meningitis criptocócica, una infección en el cerebro por una levadura. Se queda ingresado en el hospital cuatro meses y medio».

Patricia Pérez, una gran luchadora

Diez meses después de tener su diagnóstico, Luis Canut está retomando su vida, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. Afortunadamente no estará solo y su mujer le acompañará como ha hecho hasta ahora. También ha contado con el cariño del público y con el respeto de su entorno, pues sus seres queridos siempre han sido conscientes de la gravedad del problema.

«A día de hoy, no ve de un ojo y del otro no tiene vista frontal. Ahora ya anda, pero salió en silla de ruedas. Tenía poca estabilidad y llegó a pesar 52 kilos. Perdió su mente total. Ahora, por suerte, ya es él, ya es como me gusta él. Perdió memoria a corto plazo, oído. Está en proceso de recuperación», explicó Patricia hace unas semanas.

La presentadora ha regresado al foco mediático, aunque su intención no es regresar a televisión para presentar ningún programa. Solamente ha compartido su testimonio para que los espectadores se entiendan que, a pesar de ser una estrella, en su biografía también hay muchas sombras.