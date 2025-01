Ana Rosa: «He votado más a la izquierda que a la derecha pero ahora sólo hay que ver lo que pasa»

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas de Telecinco y OKDIARIO ha estado en la presentación de esta nueva etapa de El programa de AR. La comunicadora, tras año y medio en las tardes, reconoce que: «La mañana me da adrenalina. Me encanta la actualidad, el directo y el no saber qué va a pasar. Las mañana está viva. La tarde es maravillosa pero más previsible y más centrada en el entretenimiento». Ahora, Quintana podrá hacer lo que más le gusta: hablar de política. Sobre este punto, la comunicadora madrileña ha querido dejar clara su postura: «A mi no me paga un partido político. A mí me paga Mediaset. La obligación de los medios de comunicación es la de exponer al poder, a los que mandan. Si algún día Pedro Sánchez hace algo bueno lo diré. Yo he votado más veces a la izquierda que a la derecha pero en este momento sólo hay que ver lo que está pasando».

El regreso de ‘El programa de Ana Rosa’ y la nueva parrilla de T5

El próximo lunes 3 de febrero regresará a las mañanas de Telecinco una de las marcas más emblemáticas de la cadena, que durante sus 18 años en emisión fue todo un referente en la franja: El programa de Ana Rosa. Su presentadora, Ana Rosa Quintana, volverá a ponerse al frente de este mítico magazine, producido en colaboración con Unicorn Content, que de lunes a viernes abordará los asuntos más relevantes de la actualidad y que en esta nueva etapa contará con nuevas secciones y colaboradores.

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de La Mirada Crítica con Ana Terradillos que se emitirá (tal y como ha confirmado la cadena este miércoles 29 de enero) de 08:00h a 09:00h y continuará con El programa de Ana Rosa de 09:00h a 12:15h y Vamos a Ver de de 12:15h a 15:00h, con Joaquín Prat al frente.

En la franja de tarde, Verónica Dulanto y Frank Blanco asumirán la presentación de TardeAR también a partir del próximo 3 de febrero.

«Me lo he pasado muy bien por la tarde pero mi sitio natural es la mañana»

En un desayuno informativo celebrado en las instalaciones de Mediaset España este jueves 30 de enero y al que ha acudido OKDIARIO, Ana Rosa Quintana ha afrontado como es este nuevo cambio laboral: «¿Qué me apetece más? Me lo he pasado muy bien por la tarde pero mi sitio natural es la mañana donde he estado 18 años, donde me voy a encontrar a mi equipo de antes. La tarde me costó al principio. La mañana me da adrenalina, me encanta la actualidad, el directo y el no saber qué va a pasar. Las mañana está viva. La tarde es maravillosa pero más previsible y más centrada en el entretenimiento».

Sobre cómo se enteró de la decisión que había tomado la cadena, la presentadora ha confesado que: «Yo recibí la propuesta el lunes por la mañana. A mí me pareció bien. Ya hace tiempo me preguntó Alessandro Salem (CEO de Mediaset España) si me apetecía volver y le dije que no lo tenía claro y esta vez lo tenían claro ellos».

La batalla por la audiencia en las tardes ha sido dura. A priori podría parecer que TardeAR no ha cumplido con ciertas expectativas pero según Quintana: «Las tardes son muy complicadas para la cadena. Aún estamos cruzando el desierto pero Salem está muy contento con el resultado de las tardes. ¿Me hubiera gustado un 32% de share? Sí. A mí no me han transmitido que mi cambio se deba a la audiencia. Pero ha entrado un director general (Alberto Carullo) que quiere cambiar la programación».

Ana Rosa y la política: «He votado más veces a la izquierda que a la derecha»

Ana Rosa va a volver a hacer lo que más le gusta: hablar de política, algo que por la tarde no funcionaba tanto que por la mañana. El público (en redes y en ciertos medios) tiende a vincularla con una ideología concreta pero ella ha sido tajante: «A mi no me paga un partido político. A mí me paga Mediaset. Con Rajoy me enfadaba por los desahucios. La obligación de los medios de comunicación es la de exponer al poder, a los que mandan. Si algún día Pedro Sánchez hace algo bueno lo diré. Es imposible gustarle a todo el mundo. Si después de 40 años no puedo decir lo que pienso… Yo he votado más veces a la izquierda que a la derecha pero en este momento sólo hay que ver lo que está pasando. La cadena nunca me ha dicho nada ni me ha puesto líneas rojas. Jamás».

Ana Rosa ha confirmado que desde su programa ya han pedido una entrevista a Pedro Sánchez, que volverá a hacer sus famosos editoriales pero que, ahora, quiere que tengan «más ironía».

Lo que tiene claro la periodista es que nadie va a impedir que diga lo que ella quiera: «Ahora, la libertad de expresión es para unos pero parece que no para otros».