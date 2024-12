Ana Rosa: «Pedro Sánchez no quiere ir al funeral por las víctimas de la DANA para que no le abucheen»

Ana Rosa Quintana ha sentenciado a Pedro Sánchez por no acudir a la misa funeral en homenaje a las víctimas de la DANA en la Catedral de Valencia que se ha celebrado este lunes y a la que sí han asistido los Reyes Felipe y Letizia, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, y otros presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso. Según la presentadora de TardeAR, el presidente del Gobierno «no quiere ir para evitar que le abucheen». La comunicadora de Telecinco ha recalcado que: «Cuando a uno le llaman líder se es líder para recibir aplausos y abucheos. Para eso se es líder». Además de transmitir en directo la misa, el espacio de Mediaset España también ha emitido los desgarradores testimonios de varias víctimas del mayor desastre natural de la historia de nuestro país.

Mientras que se informaba en TardeAR de la misa funeral en homenaje a las víctimas de la DANA en la Catedral de Valencia que se ha celebrado este lunes, Ana Rosa Quintana señaló la ausencia de Pedro Sánchez en el acto. “¿Le pasa algo al presidente del Gobierno que no está ahí para acompañar a las víctimas y que tampoco estuvo en Notre Dame cuando se inauguró? Estará con gripe o algo…», comentó la comunicadora. Le informaron entonces que Sánchez había estado reunido con el consejero delegado de CATL, Robin Zeng Yuqun y, en ese momento, con el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons.

Cristina Cifuentes, colaboradora de TardeAR, dijo: «Eso es una excusa. Levantas tu agenda y ya está. una es una reunión de tal importancia como para que él no vaya. No quiere ir y ya está». A lo que Ana Rosa añadió: «No quiere ir para evitar que le abucheen. Cuando a uno le llaman líder se es líder para recibir aplausos y abucheos. Para eso se es líder». La presentadora también informó de que: «Cuando ha entrado el dueño de Mercadona ha habido un aplauso. Claro, es que es el único dinero que ha entrado directamente a la gente».

Más tarde, Quintana dijo: «Yo creo que Pedro Sánchez no está bien. No está en un buen momento. A lo mejor tiene una depresión. Entended la ironía… El problema de Pedro Sánchez no puede poner un pie en la calle porque la gente está muy cabreada»

Varias víctimas hablan para ‘TardeAR’

El programa aprovechó el funeral para hablar con algunas víctimas de la DANA, entre ellas Mari García, una joven que perdió a su padre en la catástrofe y estuvo ella sola buscándole por el barranco. Ella aseguró que no estaba dispuesta a ir a la misa: «Para mí esto no es un homenaje. Si fuera un homenaje a mi padre, la primera que estaría ahí dentro sería yo. Lo que me parece es que es un lavado de imagen para los políticos que no han estado a la altura de la situación, que no nos alertaron ni nos socorrieron pero es que, encima, tampoco buscaron a mi padre. No voy a compartir el funeral con los asesinos de mi padre. Llevamos más de 40 días solos, abandonados, con el único apoyo de los voluntarios. No puedo entrar en el homenaje porque no sé quién va a asistir».

Para TardeAR también habló Mayte, quien perdió a su hermana, a su cuñado y a su sobrino de cuatro años en la DANA y quien aseguró que: «Nadie nos ha avisado del funeral. Nos hemos enterado por la prensa. No nos llamó nadie». Antonio, primo de Mayte, también participó en el directo y dijo: «Esto está muy mal organizado. No se han olvidado de los que llevan traje y se quieren hacerse la foto pero se han olvidado de las víctimas».