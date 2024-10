Ana Rosa en el epicentro de la tragedia en Valencia: «Han pasado 2 días y esto sigue siendo un caos»

Este jueves Ana Rosa Quintana decidió trasladarse hasta el epicentro de la tragedia tras la devastadora catástrofe que se ha vivido en la Comunidad Valenciana debido a las inundaciones que ha ocasionado la DANA. La presentadora de TardeAR visitó a las familias afectadas por las riadas y mostró el desastre que hay en las calles.

Unida a un equipo especial del formato de Telecinco desplazado hasta la zona, la comunicadora pudo vivir de cerca el dolor de muchas de las víctimas. Debido a problemas de conexión, Quintana, tras la emisión de su reportaje, llamó por teléfono a su programa para narrar, desolada, lo que había visto durante todo el día: «Esto es un caos. Aquí la gente está desesperada. No os podéis imaginar lo que estamos viendo. Es absolutamente apocalíptico». Ana Rosa señaló también la falta de efectivos para ayudar a la población y se mostró muy indignada al ver la terrible situación por la que están pasando los vecinos: «Yo echo de menos más personas. La gente se queja para que les manden palas, mangueras para sacar el agua…».

Las trágicas consecuencias del paso de la DANA (un sistema de baja presión o depresión en los niveles altos de la atmósfera) el pasado martes día 29 de octubre ha dejado, por el momento, al menos 158 fallecidos, según el Centro de Coordinación Operativa Integrado del Ministerio de Interior. La Comunidad Valenciana ha sido la región más afectada por las devastadoras consecuencias de una tormenta que ha anegado varios municipios.

Ana Rosa Quintana viaja hasta el epicentro de la tragedia

El jueves 31 de octubre, Ana Rosa Quintana se unió al gran equipo del programa que se había desplegado por las diferentes localidades que se encuentran alrededor de Valencia. A las ocho de la mañana salió de Madrid y se encontró todo tipo de problemas para acceder a la zona de Utiel y Paiporta.

Tras emitirse un reportaje en el que veíamos los terribles testimonios de muchas de las víctimas, Ana Rosa llamó por teléfono (no había conexión para una videollamada) a TardeAR para contarle a Beatriz Archidona, su sustituta ese día en plató, lo que había vivido: «No hay cobertura, lo siento, pero es que no os imagináis lo que estamos viendo aquí. Esto es apocalíptico, ¡estoy escandalizada! Veo centenares de jóvenes, gente que viene de los pueblos de alrededor, que vienen kilómetros andando, con los carritos de la compra, con bolsas, con agua. Aquí no hay de nada. No hay agua, no hay comida. Sólo hay barro y muerte».

Quintana se quejó, sobre todo, de la falta de ayuda suficiente por parte de las autoridades. «No doy crédito a que hayan pasado dos días y cómo sigue esto. Esto es un caos. Yo echo de menos más personas. La gente se queja para que les manden palas, mangueras para sacar el agua… Se necesitan más profesionales, más gente preparada para zonas tan afectadas como esta porque hay mucho trabajo por hacer. Los que están ahora mismo se están dejando la vida y hay que agradecerlo, pero es que no se puede permitir esto». La comunicadora hizo referencia a un efectivo de la UME que llevaba 51 horas sin dormir, «dejándose la piel para ayudar a quienes tanto lo necesitan».

Falta ayuda

Esa misma tarde, Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, informó del refuerzo que se iba a implementar para las labores de limpieza y rescate en las zonas afectadas. El ministro detalló que actualmente hay desplegados 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles y 1.200 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y anunció que se iban a incorporar 500 efectivos más desde el día siguiente. Un número muy bajo que indignó, en el plató de TardeAR, a Beatriz Archidona, quien dijo: «¿Pero qué coño son 500 efectivos? De verdad, a mí esto ya me remueve y lo siento, ¿eh?, perdonad, pero esto ya me parece que es engañar. El Ejército no solo está para salir a pasear solo el 12 de octubre. Con 500 efectivos no hacen absolutamente nada».