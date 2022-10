Alexander Skarsgård dirigirá y protagonizará ‘The Pack’

Según Deadline, Alexander Skarsgård protagonizará el thriller psicológico The Pack, una producción que comenzará en marzo y en la que se espera que el reconocido actor, también tome partido en la dirección.

De esta forma, el ganador del premio Emmy debutará en una dirección que contará con la estrella emergente Florence Pugh como coprotagonista. Por el momento, no se sabe nada de los dos papeles que desarrollarán estos dos actores, aunque se espera que la producción comience a ofrecer información, así como detalles del nuevo casting a medida que se acerque el rodaje en los próximos meses. Por lo que sabemos de los rumores e información filtrada acerca del proyecto, The Pack sería muy similar a Nightcrawler, centrándose en un grupo de documentalistas que intentan salvar a una especie de lobos en peligro de extinción en el desierto de Alaska. Una misión que se complicará cuando una verdad mortal amenace todo por lo que han trabajado.

Jennifer Fox ejercerá como productora de The Pack, mientras que la actriz Rose Gilroy ejerce como guionista. Los últimos estrenos de Alexander Skarsgård han sido Godzilla vs. Kong y el último filme de Robert Eggers, El hombre del norte. Además ha participado en la tercera temporada de Succesion y Atlanta. Por otro lado, 2023 será un año bastante prolífico para Pugh, la cual va a estar en algunas de las producciones más llamativas del próximo año. De momento rueda la segunda parte de Dune, mientras que la programada para estrenarse el próximo verano Oppenheimer está ya en postproducción. Pondrá su voz en el spin-off de Shrek, El Gato con botas: El último deseo. Del mismo modo, continuará siendo Yelena Belova (la nueva Viuda Negra) en el UCM, gracias a Thunderbolts.

Junto al lanzamiento de The Pack, Alexander Skarsgård coprotagonizará Infinity Pool, junto a Mia Goth. Se trata de la nueva historia de terror que dirigirá Brandon Cronenberg, el hijo del mítico cineasta David Cronenberg. Su debut en la dirección no será el único entre sus nuevos proyectos, ya que aparecerá en Eric Larue, la primera historia dirigida por Michael Shannon. Todavía no se ha fijado una fecha de lanzamiento para The Pack, pero teniendo en cuenta que el rodaje comenzará en marzo es bastante probable que la veamos en cines a finales del próximo año. Con el mencionado argumento, un casting con dos superestrellas y una referencia tan oscura como Nightcrawler, The Pack podría convertirse en una de las películas sorpresa del próximo ejercicio.