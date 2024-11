Adiós a la serie más vista: Netflix retira de inmediato una ficción histórica

La plataforma de streaming Netflix va a retirar algunas de sus películas y series el próximo mes de diciembre. Si hace un mes os anunciábamos la retirada de la serie de comedia Aquellos maravillosos 90, ahora le toca el turno a Rebelde Way. Una icónica serie que se estrenó en 2002 y enamoró a adolescentes de todo el mundo. Hace dos años Netflix recuperó esta serie y volvió a triunfar entre los más usuarios más jóvenes. La plataforma de streaming ha tomado la decisión de retirarla definitivamente el 8 de diciembre y dejará de estar disponible en la plataforma. Rebelde Way ha sido creada por Cris Morena y cuenta la vida de cuatro adolescentes en el elitista colegio Elite Way School. Un centro escolar de élite donde los alumnos tienen que responder a las exigencias de sus familias y al alto nivel del colegio. Esta serie se ha convertido en todo un fenómeno de audiencia a nivel mundial.

Los protagonistas de Rebelde Way son Mía, Marizza, Pablo y Manuel, unos jóvenes que se tienen que enfrentar a los problemas y conflictos propios de su edad y también a ese sentimiento de rebeldía y ganas de libertad que tienen todos los adolescentes. Su forma de expresar sus sentimientos y disconformidad es la música que tiene un papel muy importante en esta serie. La serie Rebelde Way cuenta con un total de 318 episodios divididos en 139 en la primera temporada y 179 en la segunda temporada.

¿De qué trata la serie juvenil Rebelde Way?

Las aventuras de estos jóvenes tienen lugar en el Elite Way School, un colegio e internado de Buenos Aires que cuenta con prestigio internacional y en el que estudian los jóvenes de las familias más acaudaladas del país. También cuenta con alumnos becados que suele ser discriminados por los alumnos que provienen de familias ricas e incluso ridiculizados.

Este colegio cuenta con unas reglas muy exigentes que todos deben cumplir. Las mañanas de lunes a viernes los alumnos deben estar centrados en las clases y por las tardes se tienen que dedicar a los talleres de perfeccionamiento, los deportes y cuentan con un rato para descansar o salir con sus amigos.

Los alumnos becados suelen estar en el punto de mira de La Logia, una oscura organización clandestina que se encarga de complicarle la vida a los que se atrevan a desafiar las costumbres y las reglas del Elite Way School. Una organización clandestina que pocos han visto, pero que en ocasiones se convierte en un problema para el colegio.

Los cuatro amigos protagonistas Marizza Pía Spirito (Camila Bordonaba), Mía Colucci (Luisana Lopilato), Manuel Aguirre (Felipe Colombo) y Pablo Bustamante (Benjamin Rojas) deciden formar un grupo musical a escondidas de sus padres y profesores. Un grupo musical gracias al que logran sentirse libres, disfrutar por su amor a la música y alejarse del ambiente tóxico que les rodea en sus hogares y en el centro escolar. Los actores Felipe Colombo, Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Felipe Colombo crearon posteriormente la banda de pop rock Erreway que se convirtió también en un éxito para muchos jóvenes.

El reparto de esta icónica serie

La conocida serie adolescente Rebelde Way estaba protagonizada por los actores Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo que dan vida a los cinco jóvenes rebeldes. En cuanto a los papeles de los adultos sus protagonistas eran Catherine Fulop y Martín Seefeld, junto con Miguel Ángel Cherutti, Susana Ortiz y Fernán Mirás.

Además, esta serie contó con las participaciones de actores como Boy Olmi, Pablo Heredia, Malena Solda, Inés Palombo, Gimena Accardi, Mariano Bertolini, Sabrina Garciarena y Adriana Salonia. Incluso contó con la participación estelar actriz Hilda Bernard.

De todos estos actores llegó a triunfar Benjamín Rojas que luego trabajó en series como Floricienta, Alma pirata y Jake & Blake y en las películas derivadas de estas Chiquititas, rincón de luz y Erreway: 4 caminos. También destaca la actriz Luisana Lopilato que es conocida por su interpretación en las series de televisión Chiquititas, Rebelde Way, Casados con hijos, Alma pirata y Atracción x4, y por su papel protagonista de Manuela «Pipa» Pelari en la serie de películas Perdida, La corazonada y Pipa que también se pueden ver en Netflix.

Por lo tanto, la serie Rebelde Way es una buena apuesta para los que quieren ver una serie juvenil que ha triunfado entre varias generaciones de adolescentes. Sus tramas son sencillas, en algunos momentos muy predecibles, pero cuenta con ese encanto de las primeras series juveniles que triunfaron en los 2000. Si os apetece ver esta serie, tenéis que daros prisa para ver sus 318 episodios porque a partir del 8 de diciembre ya no estará disponible en la plataforma de streaming Netflix.