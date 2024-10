La icónica serie de los 90 que Netflix ha decidido retirar de su plataforma

Al mismo tiempo que las plataformas de streaming van lanzando nuevos estrenos, también de repente deciden cancelar algunas series. Nos acabamos de enterar de que Netflix ha tomado una decisión inesperada y ha cancelado uno de sus spin-offs más conocidos: Aquellos maravillosos 90 (That ’90s Show). Esta serie era una secuela de la popular serie de Fox emitida entre 1998 al 2006 Aquellos Maravillosos 70. Aunque nos vamos acostumbrando a que sin avisar las plataformas de streaming vayan cancelando series, esta vez ha pillado por sorpresa a los usuarios de Netflix. Hay que tener en cuenta que Aquellos maravillosos 90 estuvo en varias ocasiones en el top 10 de Netflix, pero ha sido suficiente y la plataforma de streaming ha decidido de repente eliminarla de su catálogo .La serie Aquellos maravillosos 90 se estrenó en enero de 2023 en Netflix y era una continuación de la serie original que seguía a una nueva generación de jóvenes

La trama de esta nueva serie comienza en 1995, 15 años y medio después del final de la original. En esta ocasión Leia Forman, hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, visita a sus abuelos paternos, Kitty y Red Forman, durante las vacaciones de verano en la localidad ficticia de Point Place en Wisconsin. La joven al final decide instalarse en esa ciudad donde logrará tener su propia pandilla de amigos y podrá compartir con ellos diversas aventuras y experiencias. Una divertida y original serie protagonizada por los actores Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith y Callie Haverda y que ha contado con los creadores y productores de la serie original Bonnie y Terry Turner.

Las razones por las que Netflix cancela la serie Aquellos maravillosos 90

Las plataformas de streaming están viviendo un momento complejo debido a la gran competencia y la ingente cantidad de contenidos que se pueden ver en la actualidad. De hecho, algunas series, aunque cuentan con numerosas horas vistas, no logran resistir al feroz mercado y al final son eliminadas por estas plataformas sin ninguna explicación. Entre estas series se encuentra Aquellos maravillosos 90 que ha sido recientemente cancelada.

Si nos fijamos un poco en la trayectoria de esta serie en Netflix, la primera temporada cuando se estrenó fue una de las series más vistas de Netflix con 10,4 millones de horas de visionado en solo cuatro días. Aunque tuvo esta buena acogida, luego recibió algunas críticas en las que se hablaba de problemas de ritmo y actualización.

La segunda temporada se estrenó en dos partes: la primera se el 27 de junio de 2024 y la segunda el 22 de agosto. La primera parte logró solo 1,6 millones de visionados en su primera semana y 1,4 millones en la segunda. Aunque es cierto que logró corregir sus problemas de ritmo, no logró conectar con los seguidores de la primera temporada de la serie.

Aunque Netflix ha decidido no renovar Aquellos maravillosos 90, todavía existe una pequeña esperanza para sus seguidores porque el actor Kurtwood Smith que interpretaba al abuelo Red Forman ha dejado caer en su cuenta de Instagram que podrían estar buscando una nueva plataforma para que se puede seguir viendo la serie. Sobre su cancelación ha explicado lo siguiente: «Sé que me han estado preguntando cuándo saldrá la temporada 3, pero tengo malas noticias… Netflix no renovará la serie».



La mítica serie ‘Aquellos maravillosos 70’.

La serie original

La serie original Aquellos maravillosos 70 se ha convertido en una de las míticas de la televisión de los 90 como Dawson crece, Los Simpson o Friends. No solo porque se convirtió en una de las más populares, sino porque gracias a ella nacieron estrellas como Ashton Kutcher o Mila Kunis, y porque contó con invitados como Brooke Shields, Joseph Gordon-Levitt y Lindsay Lohan.

La serie contaba la vida de un grupo de adolescentes de los años 1970 y se emitió por primera vez en Fox el 23 de agosto de 1998. Aquellos maravillosos 70 tiene 8 temporadas y 200 episodios y dejó de emitirse en Fox en mayo de 2006. Estos adolescentes solo querían divertirse y disfrutar de la vida, escuchar y bailar música disco, vestirse con pantalones campanas y su colorida ropa y pasar tiempo en el sótano de Eric fumando hierba. Una divertida e irónica sitcom creada por Marcos Brazill, Bonnie Turner y Terry Turner, conocidos por su trabajo en 3rd Rock from the Sun y Wayne’s World.

Aunque la serie original tuvo un gran éxito, su spin-off no ha logrado repetir ni de lejos sus cifras de audiencia. Y eso que contaba con algunos de sus personajes como Kitty y Red Forman, interpretados por los actores Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith. Tendremos que esperar a ver si alguna plataforma de streaming, como por ejemplo Prime Video, decide volver a emitir los 26 episodios de su secuela. En esta plataforma se puede ver la serie original Aquellos maravillosos 70 en varios países, aunque por ahora no se puede ver en España.