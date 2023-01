La actriz Geena Davis sigue su cruzada contra Bill Murray: «Me sentí muy avergonzada»

La figura de Bill Murray como actor “simpático” se ha ido diluyendo en los últimos años debido a las polémicas entre bambalinas que algunos de sus detractores han contado. Especialmente en el caso de sus compañeras actrices. Una de las primeras fue Lucy Liu, quien habló de episodios muy desagradables con el actor de Cazafantasmas durante el rodaje de Los ángeles de Charlie. Después, la intérprete asiática aseguró que todo estaba olvidado y que por suerte, no había ningún problema. Sin embargo, la que parece no olvidar lo mal que le hizo pasar en sus colaboraciones es Geena Davis. La protagonista de Thelma y Louise ha vuelto a hablar para contar más anécdotas de conductas inapropiadas de Murray.

Davis ya habló peyorativamente de su trabajo con el nominado al Oscar en Con la poli en los talones, cinta que Murray codirigió junto a Howard Franklin, pero ahora ha inferido (y mucho) en una entrevista para el podcast On with Kara Swisher, donde ha explicado con detalles el momento en el que el actor dijo que quería probar un aparato de masajes con ella: “Le digo ‘no,no,no, gracias’ y él sigue con eso. Y yo sigo diciendo ‘no’ hasta el punto de que habría tenido que gritarle ‘¡deja de pedírmelo, joder! , no voy a hacerlo, ¿lo entiendes?’”. Sin embargo, lejos de contestarle eso, Davis argumentó que se sentía muy tímida para hacerlo, así que finalmente se sentó en la esquina de la cama y le dejó utilizar la máquina de masajes. “Lo hizo durante un segundo y no me preguntó si me gustaba ni nada. Así que me di cuenta de que solo quería ver si podía obligarme a hacer algo inapropiado”, argumentaba la ganadora del Oscar por El turista accidental.

Por lo visto el hecho de estar poniéndola a prueba durante ese rodaje era algo contrastado por la propia protagonista del largometraje. Seguía contando que en un descanso entró en su camerino a gritos diciendo “¡Sal de ahí! ¿Qué coño hace? ¡Muévete! ¡Muévete!”. “Había cientos de personas mirando y él siguió y siguió hasta que dijo ‘párate ahí’ y señaló una marca en el pavimento y empezó a rodar. Hablar de ello sigue siendo muy embarazoso para mí, me sentí muy avergonzada”, terminaba de explicar Davis.

Geena Davis tiene por delante dos proyectos a estrenar este 2023, Fairyland y Pussy Island, el debut como directora de la actriz Zoë Kravitz. Por otra parte, Murray estrenará el 17 de febrero su andadura en el UCM con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.