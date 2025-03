La abogada Bárbara Royo hunde al socialista Cepeda:»No tenéis ni puñetera idea de política criminal»

El viernes 28 de marzo, la abogada Bárbara Royo dio un buen repaso al político socialista José Cepeda en Todo es mentira. En el programa de Cuatro, se debatió la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar la condena de cuatro años y medio de cárcel al ex futbolista Dani Alves por agresión sexual. Mientras que Cepeda apoyaba la reforma del código penal tras la Ley sólo sí es sí , la letrada le puso en su sitio con fuertes argumentos: «Es un engañabobos esa reforma del código penal porque no ha reformado absolutamente nada y lo que ha hecho ha sido sacar a miles, perdón, cientos de agresores a la calle. Así que no me hable de esa de la Ley sólo sí es sí porque lejos de arreglar nada lo que ha hecho es perjudicarlo. Porque sí, precisamente es una jurista la que tiene que calificar si una ley es un engañabobos o no, no un periodista o un político. Y sobre todo no un político de los de ahora que no tienen ni puñetera idea de política criminal».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha revocado la condena de cuatro años y medio de cárcel a Dani Alves, ex futbolista del Barcelona, por agresión sexual. El brasileño, que lleva un año en libertad provisional, llegó a estar varios meses en prisión por la supuesta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en el año 2022, por la que ahora queda absuelto.

Este fue uno de los temas centrales del programa Todo es mentira del pasado viernes 28 de marzo, lo que creó una fuerte discusión entre la abogada Bárbara Royo y al político socialista José Cepeda

En un momento determinado del debate, Cepeda (que estaba en plató) se quejó que la letrada (que hablaba desde una conexión en directo) había dicho que «las leyes son engañabobos» y que eso no era propio de una jurista.

Royo respondió tajante: «Yo no he dicho que las leyes sean engañabobos, Yo he dicho que la reforma del código penal es un bodrio criticada por todos los juristas y por todos los jueces y asociaciones de jueces, abogados y juristas. Obviamente, es un engañabobos esa reforma del código penal porque no ha reformado absolutamente nada y lo que ha hecho ha sido sacar a miles, perdón, cientos de agresores a la calle».

La abogada continúo alegando que: «Así que no me hable de esa de la Ley sólo sí es sí porque lejos de arreglar nada lo que ha hecho es perjudicarlo. Porque sí, precisamente es una jurista la que tiene que calificar si una ley es un engañabobos o no, no un periodista o un político. Y sobre todo no un político de los de ahora que no tienen ni puñetera idea de política criminal a la hora de salir con las pancartas. Porque claro, con Dani Alves, los primeros que salieron con las pancartas fueron los políticos. El código penal se reformó a raíz de la manada pero La Manada fue condenada con el código penal anterior y fíjate la cantidad de pena que tiene La Manada y fue con el código penal anterior, así que, ¿de qué estamos hablando? Era un código penal que ya recogía el consentimiento».

Alves, absuelto por unanimidad

Dani Alves fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión, de los que cumplió varios meses tras lograr la libertad provisional, así como también fue condenado a no acercarse al domicilio o puesto de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses.

Sin embargo, ahora la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca esa condena de la Audiencia de Barcelona y absuelve por unanimidad a Dani Alves del delito de agresión sexual. Esa sala del TSJC, compuesta por tres mujeres y un hombre, explica ahora que el testimonio de la joven «no es suficiente» para mantener la condena a Dani Alves y que en este caso, que fue muy mediático, debe preservarse el derecho a la presunción de inocencia.