El socialista José Cepeda miente sobre la DANA: «Los valencianos saben que la culpa no fue del Gobierno»

El eurodiputado socialista José Cepeda hizo gala este viernes en Todo es Mentira de su amplio repertorio de bulos para salir a defender a Pedro Sánchez: «Todos los valencianos saben perfectamente quién ha sido el responsable de la DANA», en clara alusión al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Cepeda parece olvidar que su jefe de filas tuvo que ser evacuado en Paiporta tras ser insultado y abucheado durante la visita de los Reyes al municipio valenciano.

El socialista también lanzó ayer una dura acusación contra OKDIARIO señalando que este medio –en relación al audio de la AEMET el día de la DANA– «manipula la información» para construir una narrativa favorable a sus intereses políticos. Viniendo de un miembro de un partido que dijo que no pactaría con Bildu, que no indultaría a los responsables del 1-O, que no habría amnistía y que no conocía de nada a Víctor de Aldama, suena a broma o a elogio, según se mire.

«Los audios que han publicado son un ejemplo de cómo los medios de comunicación tienen que vertebrar noticias para construir la opinión pública basándose en la verdad, la verdad de los hechos. No manipulando los audios ni manipulando la información», afirmó Cepeda en el programa de Cuatro.

El eurodiputado socialista fue más allá y vinculó esta manipulación con intereses particulares: «Esto es absolutamente inaceptable porque lo único que estamos haciendo es intentar trasladar a las víctimas que ha habido de una forma tan brutal en Valencia que la responsabilidad tiene más que ver con la AEMET o con el Gobierno de España».

Cepeda fue impulsor en 2019 de un proyecto contra las «noticias falsas» a través de las redes sociales durante procesos electorales. Nunca más se supo de este proyecto tras las mentiras flagrantes del líder del PSOE afirmando que «con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar» o «me comprometo, hoy y aquí, a traer a Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española»… entre tantos otros bulos.