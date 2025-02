Cepeda (PSOE) espió a una diputada del PP y fue denunciado por pinchar el móvil de una ex novia por celos

El eurodiputado José Cepeda (PSOE), quien este viernes defendía en Todo es Mentira la gestión de la AEMET durante la DANA valenciana atacando a OKDIARIO, fue acusado en 2015 de haber espiado y acosado cinco años antes a una ex novia y compañera de partido usando medios públicos de la Asamblea de Madrid.

Según los informes técnicos de Telefónica, ratificados judicialmente, Cepeda, ingeniero informático de profesión, instaló un programa espía (troyano Flexispy) en un teléfono móvil que posteriormente regaló a Noelia Martínez, entonces su novia y concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid. El sistema permitía que todas las llamadas y mensajes de Martínez fueran automáticamente desviados al móvil de Cepeda, que utilizaba una línea oficial de la Asamblea de Madrid.

La gravedad del caso llevó a que el departamento de Riesgo y Fraude de Telefónica lo calificara como «sumamente delicado por posible espionaje político». El caso no se limitó a Martínez: Cepeda también había espiado en 2006 a la diputada popular Ana Paula Vicente, pero ésta decidió no denunciar a Cepeda.

Denuncia formal

La víctima, que presentó una denuncia formal ante la Comisión de Garantías de Igualdad del PSOE en 2015, declaró estar «dispuesta a llegar hasta el final» y recordó que «los miembros del PSOE tienen la obligación de informar al partido si hay una investigación abierta sobre su persona». Cepeda, que llegó a ser jefe de campaña de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y ocupó el número 11 en la lista socialista a la Comunidad de Madrid, negó todos los hechos.

La concejal del Ayuntamiento de Madrid Noelia Martínez presentó una denuncia formal contra el diputado autonómico José Cepeda ante la Comisión de Garantías de Igualdad del PSOE por un presunto caso de espionaje telefónico. La denuncia, remitida a la presidenta de la Comisión, Amelia Valcárcel, exponía un caso que se remonta a 2012.

La víctima declaró a El Mundo que Cepeda «regalaba los modelos de móviles que se le quedaban anticuados», una práctica que, según la investigación, habría utilizado para llevar a cabo el espionaje. «El silencio no debe formar parte de la vida de nadie», manifestó Martínez al explicar su decisión de llevar el caso ante los órganos internos del partido.

El PSOE abandonó a Martínez y no hizo nada por defenderla, justo cuando el partido había creado una Comisión de Garantía de la Igualdad al estallar el caso Nevenka, donde los socialistas ganaron la alcaldía de Ponferrada gracias al apoyo de un concejal condenado por acoso sexual. El órgano, que inició su actividad en marzo de 2013, tenía como mandato asegurar que todas las decisiones internas del partido se sometan a «una necesaria reflexión desde la perspectiva de la igualdad de género». Pero el caso del acoso a Martínez no mereció reflexión alguna para los socialistas y Cepeda no fue condenado tras este grave denuncia.