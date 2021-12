Nadie duda de que Succesion es la serie del año. Su tercera temporada levanta tantas pasiones que, los lunes es necesario ver el nuevo capítulo de esta ficción de HBO si uno no quiere llevarse más de un spoiler en las redes sociales. Pero más allá de la producción de esta familia millonaria neoyorkina, el nombre que se repite constantemente es el de Jeremy Strong, el actor da vida a Kendall Roy, protagonista absoluto cada vez que aparece en pantalla, algo que parece darse también en la vida real y entre bambalinas de los rodajes al ser un profesional de el método. Un último artículo sobre su figura en el New Yorker no dejaba del todo bien a Strong, así que Aaron Sorkin, el cual ha le ha dirigido en películas como Molly´s game y El juicio de los 7 de Chicago.

Al no tener redes sociales, el guionista y director ganador del Oscar utilizó la cuenta de Jessica Chastain para dar su opinión al respecto del artículo en el que se hablaba de Strong: “Después de leer el perfil de Jeremy Strong de Michael Schulman, un perfil en el que participé, quería hablar. Creo que ayudé al Sr.Schulman a crear lo que creo que es una imagen distorsionada de Jeremy que nos pide que pongamos los ojos en blanco ante su proceso de actuación”.

También remarcó que de todas las preguntas que el periodista le envió, utilizo una y tan solo la mitad de la misma. Algo que el director considera una práctica habitual en la profesión hoy en día. Lo que Schulman utilizó de las respuestas de Sorkin fueron dos anécdotas de El juicio de los 7, una donde el actor pidió utilizar gas lacrimógeno de verdad en una escena y otra en la que le hacía bromas a Frank Langella, el actor que interpreta al juez en la historia.

Sin embargo, Sorkin quiso matizar esas palabras sobre Jeremy Strong: “Permítanme ser claro, Jeremy nunca sugeriría poner en peligro a un miembro del elenco o del equipo ni a nadie más. Era algo que mencionó de pasada y yo estaba contando la historia con afecto y como una forma de demostrar su compromiso”.

Ive known Jeremy Strong for 20yrs & worked with him on 2 films. Hes a lovely person. Very inspiring & passionate about his work. The profile that came out on him was incredibly one sided. Don’t believe everything you read folks. Snark sells but maybe its time we move beyond it.

— Jessica Chastain (@jes_chastain) December 8, 2021