5 series nuevas que se estrenan en la plataforma de streaming SkyShowtime

Este martes 28 de febrero comienza su andadura en España SkyShowtime la plataforma de streaming que en su catálogo promete miles de horas de contenido de calidad para toda la familia. Además de las películas y los dibujos animados, uno de su puntos fuertes va a ser las series.

Los clientes en España y Andorra podrán ver los dos primeros SkyShowtime Originales producidas por Paramount: la serie Bosé, a partir del 3 de marzo y Los Enviados, el 10 de marzo.

Además de estas dos series, la plataforma de streaming ha anunciado que sus usuarios tendrán acceso a una amplia selección de series exclusivas de SkyShowtime, como por ejemplo: 1883, 1923, A Friend of the Family, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Ley y orden T21 y 22, Let The Right One In, Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Souls, Star Trek: Strange New Worlds, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The Great Game, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, The Undeclared War, Tulsa King, Vampire Academy o Yellowstone.

Bosé

El 3 de marzo se estrena esta serie biográfica que cuenta la compleja vida del cantante y compositor español Miguel Bosé. El cantante siempre ha intentado mantener su vida en privado y esta sería la primera vez que se muestran sus fortalezas y debilidades. Cada episodio se centra en una canción de Miguel Bosé a partir de la cual se muestran momentos clave de la vida del cantante. La serie está protagonizada por los actores José Pastor e Iván Sánchez, que interpretan el papel del cantante en sus diferentes etapas vitales.

American Gigolo

Esta serie, según la plataforma, es una versión actualizada de la icónica película de 1980. Su protagonista es Julian Kaye, un hombre que ha cumplido injustamente una condena de 15 años de prisión. La detective Sunday intentará descubrir la verdad sobre el asesinato que mandó a Julian a la cárcel y descubrirá un escándalo mucho mayor.

Halo

Esta serie de ciencia ficción está basada, según se explica en la sinopsis de la plataforma de streaming, en el famoso videojuego del supersoldado Master Chief que defiende a la humanidad de la alianza militar extraterrestre, el Covenant Empire en el siglo XXVI. La serie está protagonizada por los actores Pablo Schreiber, Natascha McElhone y Bokeem Woodbine.

1883

Esta serie es la precuela de Yellowstone y cuenta la historia de la familia Dutton cuando sus miembros emprenden un viaje peligroso a través de las Grandes Llanuras para abandonar la pobreza y buscar un futuro mejor en Montana. En el reparto están los actores Sam Elliott, Tim McGraw y Faith Hill.

A Friend of the Family

Por último, entre las series que estrena Skyshowtime se estrena esta ficción que tiene lugar en la década de 1970. La devota familia Broberg se enfrenta a la tragedia cuando su joven hija, Jan, es secuestrada por un «amigo» de la familia que parece tener mucho carisma. La serie está protagonizada por los actores Hendrix Yancey, Austin Stowell y Philip Ettinger.