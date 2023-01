5 series de estreno que no te puedes perder este fin de semana

Esta semana se han estrenado varias series interesantes que no te puedes perder este fin de semana: The Last of Us, Velma, Aquellos maravillosos 90, Hunters Temporada 2 o Presidente por accidente.

The Last of Us

HBO Max ha estrenado esta semana su gran apuesta para este mes de enero: la adaptación del conocido videojuego de Naughty Dog. Una ficción ambientada 20 años después de que el mundo sufriera una pandemia por un terrible virus. La serie está protagonizada por el actor Joel Miller (Pedro Pascal) que tendrá que salvar a la pequeña Ellie (Bella Ramsey) de la zona de cuarentena, un lugar donde su vida puede correr peligro. Una serie creada por Craig Mazin (Chernobyl) que también cuenta en el reparto con actores como Gabriel Luna, Anna Torv, Melanie Lynskey, John Hannah y Nick Offerman.

Velma

Otro de los estrenos es esta serie creada por Mindy Kaling, responsable de ficciones como la divertida Yo nunca o La vida sexual de las universitarias. La protagonista de esta serie de animación es Velma Dinkley y la primera temporada cuenta con 10 episodios que se pueden ver en HBO Max. La ficción cuenta la historia de Velma mientras intenta encontrar al asesino de su compañero de clase. El problema es que está un poco desentrenada y ya no suele resolver misterios.

Aquellos maravillosos 90

Netflix acaba de estrenar la secuela de la sitcom Aquellos maravillosos 70. En esta nueva serie Red (Kurtwood Smith) y Kitty Forman (Debra Jo Rupp) acogerán durante el verano en su casa su nieta Leia (Callie Haverda). La joven resulta es la hija de Donna (Laura Prepon) y Eric (Topher Grace), que volverán a aparecer en la serie junto a Jackie (Mila Kunis), Fez (Wilmer Valderrama) y Michael (Ashton Kutcher).

Hunters Temporada 2

En Prime Video se puede ver la segunda temporada de esta serie protagonizada por Al Pacino sobre unos cazanazis que trabajan en territorio estadounidense. En la última entrega ha contado en el reparto con la actriz Jennifer Jason Leigh en el personaje de Chava, una experimentada cazadora de nazis que se incorpora al equipo formado con Logan Lerman y Jerrika Hinton.

Presidente por accidente

Por último, os recomendamos esta serie de comedia protagonizada por un educador juvenil de los suburbios de París que pretende convertirse en el primer presidente negro de Francia. Una comedia creada por François Uzan y Jean-Pascal Zadi que también protagoniza la serie junto con Eric Judor, Benoît Poelvoorde y Fadily Camara.