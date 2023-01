‘Presidente por accidente’, la serie de comedia que acaba de estrenar Netflix

La plataforma de streaming Netflix ha comenzado el año con nuevos e interesantes estrenos como la última temporada de Sky Rojo, la tercera de Ginny y Georgia, la serie histórica Las combatientes, Caleidoscopio, Aquellos maravillosos 90, La dama de los muertos o La vida mentirosa de los adultos, entre otras muchas.

El viernes 20 de enero Netflix ha estrenado también la serie francesa Presidente por accidente (En Place) protagonizada por un cómico de los suburbios de París que consigue convertirse en el primer presidente negro. Una comedia que recuerda a otras como Veep, en la que la protagonista la exsenadora Selina Meyer llega a convertirse en la vicepresidenta de Estados Unidos o El servidor del pueblo protagonizada por el ucraniano Volodymyr Zelensky.

Una divertida serie de comedia creada por François Uzan, el creador de la conocida serie francesa Lupin, y Jean-Pascal Zadi, creador de ficciones como Craignos y Todo negro. La serie Presidente por accidente está protagonizada por el conocido actor Jean-Pascal Zadi, que también es uno de los creadores de la serie y los actores Eric Judor, Benoît Poelvoorde y Fadily Camara.

¿El primer presidente negro de Francia?

La serie Presidente por accidente cuenta la historia de un monitos de un centro juvenil de los suburbios de París que ante la sorpresa de muchos llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Un hombre bastante idealista que cree que todo se puede lograr y que va conquistando a los votantes que están cansados de escuchar siempre los mismo discursos.

Pero muchos también se preguntan si Francia está preparada para tener su primer presidente negro y que este sea un hombre sin ninguna experiencia en política. ¿Será capaz este hombre de lograr su objetivo y convertirse en presidente?

El reparto de Presidente por accidente

El papel del protagonista de esta serie recién estrenada el educador juvenil Stéphane Blé es interpretado por el actor Jean-Pascal Zadi. Además, en el reparto están los actores Éric Judor que da vida a William Crozon, Benoît Poelvoorde a Andreï, Marina Foïs a Corinne Douanier y Panayotis Pascot a Jérôme, entre otros.

Presidente por accidente es una de las apuestas de comedia para la plataforma Netflix que ya triunfa con este género con algunas que llevan tiempo en su catálogo como After Life, Emily in Paris, Esta mierda me supera, El método Kominsky o Grace and Frankie. Series para desconectar y pasar un buen rato sin grandes complicaciones y que logran como poco que los espectadores sonrían como las peripecias de sus protagonistas.