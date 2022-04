Comienza la Semana Santa y, además de descansar e ir de procesiones, otra buena opción es disfrutar de las series que están estrenando las plataformas de streaming. Series tan esperadas como Tokyo Vice, Anatomía de un escándalo, Torres de Malory, Los herederos de la tierra yOuter Range.

Tokyo Vice

HBO Max estrena esta nueva serie de suspense Michael Mann, conocido por su trabajo en otras producciones como Heat o Collateral. La serie Tokyo Vice adapta la novela homónima del periodista Jake Adelstein, quien llegó a Tokio con tan solo 19 años y logró convertirse en uno de los periodistas más valorados del Yomiuri Shimbun, el diario japonés de máxima tirada de la ciudad japonesa. Cuenta las experiencias del propio Adelstein (Ansel Elgort) que se tuvo que infiltrar en las oscuras calles de Tokio para destapar los negocios de la yakuza

Anatomía de un escándalo

Otra de las series que se estrenan en Semana Santa es esta de Netflix de David E. Kelley en la que se sumerge de nuevo en la vida de la clase alta y en la que nos vuelve a sorprender con una serie original como Big Little Lies o The Undoing. En esta ocasión es el productor y guionista junto a Melissa James Gibson (House of cards) que adapta la novela homónima de Sarah Vaughan para Netflix. El protagonista es James (Rupert Friend), un hombre que es acusado de un grave delito y aunque al principio su mujer (Sienna Miller) cree su versión de los hechos, poco a poco va descubriendo por el testimonio de otras mujeres la terrible verdad que se esconde detrás de las hermosas apariencias.

Torres de Malory

HBO Max estrena esta serie que se ha atrevido a adaptar esta saga de novelas juveniles de la escritora Enid Blyton. La serie está protagonizada por grupo de niñas que se encuentran en el colegio Torres de Malory con el objetivo de convertir en adultas de provecho. Las protagonistas son Darrell Rivers, Sally, Alicia, Mary-Lou y el resto de compañeras que las acompañan en sus intensas divertidas.

Los herederos de la tierra

Netflix estrena esta serie ambientada en la Barcelona del siglo XIV donde el joven Hugo Llor (Yon González) intenta reconstruir su vida tras el fallecimiento de su padre bajo el amparo del respetado Arnau Estanyol (Aitor Luna), quien lo acoge como su protegido. Hugo quiere seguir como su padre construyendo barco pero se verá involucrado en una extraña trama palaciega con una familia rival de Estanyol, los Puig. Una serie que cuenta en su reparto con actores tan conocidos como Elena Rivera, Rodolfo Sancho o Michelle Jenner, entre otros.

Outer Range

Por último, os recomendamos para esta Semana una de las series de Amazon Prime Video protagonizada por el ranchero Royal Abbott (Josh Brolin). Un hombre que descubre unos agujeros inspeccionando en sus tierras en las que está muy interesada una familia rival. Todo cambia cuando llega un forastera (Imogen Poots) que está convencida de poder resolver el misterio y ayudar a los Abbott a conservar el rancho.