10 series de Netflix, MAX, Movistar y Prime Video que tienes que ver en diciembre

Este mes de diciembre se han estrenado varias series interesantes en las plataformas de streaming que no te puedes perder. Hemos estado buscando en Netflix, MAX, Movistar y Prime Video y hemos elegido diez que pueden ser perfectas para los fines de semana fríos de diciembre. Entre todas ellas destacan las series de Netflix Palomas negras, 1992, Fachadas y Cien años de soledad, que está basada en la conocida novela del escritor Gabriel García Márquez. También hemos encontrado en las otras plataformas de streaming otras que no tienes que ver en diciembre: En Prime Video se han estrenado las series The Sticky y Secret Level, en Movistar Plus+ Ludwig y la temporada 2 de Basado en una historia real y en Max la segunda temporada de Bookie. 10 series que pueden ser una buena opción para los que están buscando una buena serie para terminar este año 2024.

Uno de los estrenos más esperados de diciembre es el thriller Palomas negras que está protagonizado por los actores Keira Knightley, Ben Whishaw y Sarah Lancashire. Una serie ambientada en Londres cuya protagonista es Helen Webb, una mujer que parece una esposa y madre perfecta. Helen es también una espía y durante 10 años ha estado filtrando los secretos de su marido que es un conocido político a la misteriosa organización para la que trabaja: las Palomas Negras. La doble vida de Helen cambiará tras el asesinato de su amante secreto ya que Reed, su misteriosa jefa, decidirá llamar a Sam Young, para que la proteja…

Cien años de soledad

En Netflix también se estrena esta serie basada en la novela de Gabriel García Márquez que tiene dos partes de ocho episodios cada una. La serie cuenta como al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán tienen que abandonar su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Con varios amigos y aventureros deciden fundar un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía estarán marcadas por la locura, los amores imposibles y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad.

1992

A Netflix también ha llegado esta miniserie de Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría que se centra en unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón: todas las víctimas han sido quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo 92 de Sevilla.

The Sticky

En Prime Video se ha estrenado este mes de diciembre esta serie protagonizada por Ruth Landry (Margo Martindale), una granjera de mediana edad que recurre al crimen cuando las autoridades amenazan con quitarle todo lo que tiene. Ruth se asociará con un mafioso bostoniano y un guardia de seguridad franco-canadiense y juntos decidirán los excedentes de sirope de arce de Quebec.

Ludwig

En Movistar Plus+ se ha estrenado esta serie criminal en la que un hombre debe suplantar a su gemelo que tiene una personalidad totalmente diferente. John Taylor es solitario creador de pasatiempos que trabaja bajo el seudónimo de Ludwig. Su hermano gemelo, James, sin embargo, es un inspector de policía que ha desaparecido misteriosamente. Lucy necesita que John se haga pasar por James para investigar en la comisaría y encontrar pistas sobre su paradero.

Basado en una historia real Temporada 2

En Movistar Plus+ se estrena esta comedia negra que se centra en la obsesión por los podcasts de true crime de una pareja, Ava y Nathan que tienen un bebé de tres meses. Durante una temporada ella se intenta centra volcar en su trabajo en una inmobiliaria y él sigue dando clases privadas de tenis. Pero cuando se desata una nueva serie de asesinatos, su obsesión por los podcasts vuelve a su vida. Una serie protagonizada por los actores Kaley Cuoco y Chris Messina.

Bookie Temporada 2

En Max se puede ver esta comedia oscura del creador Chuck Lorre (Big Bang Theory) y Nick Bakay. Una serie protagonizada por el veterano corredor de apuestas de Los Ángeles Danny cuando la posible legalización de las apuestas deportivas en California amenaza con poner patas arriba su negocio. Junto a su mejor amigo y ex jugador de la NFL Ray, su hermana Lorraine y el traficante de drogas Héctor, Danny debe lidiar con sus clientes mientras trata de saldar sus deudas-

Fachadas

En Netflix también se puede ver esta serie de comedia de la creadora de Muertos para mí y protagonizada por las actores Lisa Kudrow, Ray Romano, Linda Cardellinni y Luke Wilson. Todo empieza cuando la venta de la casa de Paul y Lydia en Los Ángeles les obliga a afrontar dolorosos secretos familiares… y a mantenerlos ocultos de miradas indiscretas y compradores desatados.

Secret Level

En Amazon Prime Video se acaba de estrenar esta antología de los creadores de Love, Death + Robots que re-imagina videojuegos en forma de cortos independientes, como Pac-Man, Exodus, Mega Man, Crossfire o Warhammer.