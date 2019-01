‘GH DÚO’: Candela se viene abajo al creer que Antonio se está “tocando” en la cama

La pareja sigue sin soportarse dentro de la casa de 'Gran Hermano DÚO'

La semana en ‘GH DÚO’ para Candela y Antonio Tejado ha sido de todo menos relajante. Antonio creía que estaba nominado, pero ayer domingo se enteró, por boca de Alejandro y Sofía, que había dejado de estar nominado, propiciando que María Jesús Ruiz entrara en la lista de definitiva para abandonar la casa esta semana.

La vida de la ex pareja en la casa no está siendo fácil y a cada momento parecen dispuestos a discutir delante de todos sus compañeros. La última disputa llegó cuando Candela entró en la habitación y creyó ver a Antonio Tejado masturbándose en la cama, delante de todos los presentes. “Qué fuerte no” comentaba Candela, “que poca vergüenza” subrayó al salir del cuarto.

En el confesionario Candela se derrumbó al contarle al Super lo que creía haber visto. Pero Antonio no entendía nada y fue a buscar las explicaciones pertinentes, “¿qué te pasaba antes que me estaba despertando?” preguntó Antonio, y Candela, atónita le soltó “¿Te estabas haciendo una pa..?”. Tejado no podría creer lo que escuchaba, hasta que estalló contra su ex, “voy al Super y te pongo una demanda ahora mismo”.

Antonio también acudió al confe para asegurar que prefiere “hacer un edredonig, antes que masturbarse”, ya que, según Tejado, “no me gusta masturbarme”. La cosa siguió adelante y Antonio pidió que se olvidará de él, “eres una mentirosa” mientras Candela le sugería, “vete al cuarto de baño”. María Jesús e Ylenia entraron en la conversación y la modelo le dejó claro a Candela que él ya no es su novio, “Aunque lo estuviera haciendo, ¿a ti que te importa?”, mientras que Ylenia sacó el sentido del humor, “como va a estar haciéndose un pajote con el niño en brazos y todo”.

Tejado al final se lo tomó con humor y volvió a reírse de Candela durante varias horas haciéndola creer en cada momento que lo miraba que se estaba masturbando.