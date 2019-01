‘GH DÚO’: El trío amoroso entre María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobé, juntos pero no revueltos

El encuentro entre los tres en 'GH DÚO' estuvo marcado por la polémica y el humor

Los nuevos habitantes de ‘GH DÚO’ ya están instalados en su nuevo hogar para convivir durante unos meses encerrados. Tras ver el primer encuentro entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá, en directo, y ver como los cuchillos volaban entre ellos, vimos otro nuevo frente abierto para la polémica en lo que será este reality.

María Jesús Ruiz vuelve a competir en un encierro tras su paso por ‘Supervivientes 2018’ en el que dejó muy buen sabor de boca. Pero esta vez no lo hace sola, su ex Julio Ruz le acompañará en esta aventura, aunque no estarán solos: Carolina Sobe, una de las amantes de Julio, convivirá con ellos como trío.

El primer encuentro entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz fue propio de una telenovela. Un par de minutos sin hablar y comenzaron a soltar pestes el uno del otro para darse una calurosa bienvenida. “¿Qué te has hecho?, estás muy feo” así recibió María Jesús a su ex, sin saber que le esperaba la sorpresa final.

Cuando llegaron al salón, la cara de María Jesús Ruiz al ver a Carolina Sobe fue un auténtico poema. “Ya estamos todos” comentó la modelo, y la colaboradora se fundió en un abrazo con Julio Ruz. Para lo bueno y para lo malo, el trío convivirá junto hasta que la audiencia decida que deben marcharse de ‘GH DÚO’. El salseo está más que garantizado en esta edición.