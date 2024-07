Apple lanza el Apple Classical Top 100, la lista semanal definitiva de música clásica

El año pasado, Apple presentó Apple Music Classical, la plataforma de streaming creada para los verdaderos aficionados a la música clásica, con el mayor catálogo del mundo, búsquedas optimizadas y calidad de audio superior. Ahora lanza la Apple Classical Top 100, una lista que refleja los álbumes de música clásica más populares a nivel mundial. Esta lista semanal se nutre de cinco fuentes de información diferentes: streams de Apple Music Classical, streams de Apple Music, descargas de iTunes, ventas de canciones de iTunes y etiquetas de Shazam, lo que la convierte en la más completa y representativa del mercado.

Una lista ideal para melómanos

Actualizada cada lunes en la pestaña Inicio de Apple Music Classical, esta lista ofrece la actividad de la semana anterior, de viernes a jueves. Es una herramienta atractiva e informativa tanto para los aficionados de siempre como para los nuevos oyentes que deseen descubrir la música clásica.

Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple, afirmó: «Apple Music Classical ha sido un gran éxito entre los amantes de la música clásica de todo el mundo. Con el lanzamiento de Apple Classical Top 100 y las nuevas colaboraciones anunciadas recientemente, la app está transformando el mundo de la música clásica».

El primer álbum en encabezar la lista es Bach: Keyboard Concertos, interpretado por el pianista chino Tianqi Du y la Academy of St Martin in the Fields, bajo la dirección de Jonathan Bloxham. Du expresó: «Me siento profundamente honrado de que mi último álbum ocupe el primer puesto en la primera lista de Apple Classical 100. Estos concertos son una muestra vibrante de la energía y el espíritu de Bach, llenos de riqueza emocional y profundidad expresiva. Estoy sinceramente agradecido por la fantástica plataforma que ofrece Apple Music Classical, ya que nos ayuda a los músicos a conectar con los amantes de la música de todo el mundo».

La lista refleja su carácter global con los cinco primeros álbumes interpretados por artistas de Canadá, China, Brasil, Letonia, Noruega y Reino Unido, abarcando desde sinfonías orquestales completas hasta piezas para instrumentos solistas.

Apple Music Classical ofrece a los amantes de la música clásica y a los músicos una experiencia de streaming óptima con el mayor catálogo del mundo, búsqueda en 11 idiomas y la máxima calidad de audio. Además, colabora con prestigiosas instituciones como la Filarmónica de Berlín, el Carnegie Hall, la Orquesta Sinfónica de Chicago y muchas otras, proporcionando contenido exclusivo y grabaciones en audio espacial.

Los suscriptores de Apple Music pueden disfrutar de Apple Music Classical sin coste adicional con su suscripción, convirtiéndose en pionera a la hora de ofrecer contenidos de música clásica. La app se encuentra disponible además para dispositivos Android si cuentas con una suscripción al servicio de música en streaming.