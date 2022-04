Las inversiones financieras suponen siempre un estímulo y un atractivo importante, pero de lo que no cabe duda es que no se puede hacer a cualquier precio. Desde esta sección alertamos de manera permanente de timos y estafas que llegan por SMS o e-mail. En este caso, el SMS recibido invita invertir en Amazon para conseguir unos beneficios espectaculares. Veamos qué se esconde tras este SMS.

El SMS que promete mucho

Una de las cosas que llama la atención es el SMS se recibe sin que nosotros hayamos solicitado absolutamente nada por parte de ninguna empresa. Como remitente aparece FinanceRep, y el texto del mensaje es clarificador: invertir en Amazon es una auténtica ganga y te permitirá multiplicar la inversión de manera rápida.

El nombre de Amazon no es más que un gancho, ya que quien envía este correo no es la empresa de compras norteamericana. Amazon no se comunica con sus clientes por correo electrónico y mucho menos les invita a realizar inversiones en su propia compañía. El SMS se completa con un enlace que nos llevará directamente a la página en cuestión. Pero antes de dar el paso, es conveniente repasar algunos puntos que nos darán una muestra de lo que se esconde detrás.

Para comenzar, el SMS está plagado de faltas de ortografía, no hay signos de puntuación bien colocados y tampoco existen las tildes. Además, cuando se solicita urgencia a la hora de algo, es porque los que tienen prisa son ellos, y no tú. La web en cuestión es una página de inversiones de muy dudosa categoría en la que prácticamente cualquier dinero que se invierta se va a perder de manera rápida. Invertir acciones en empresa no es algo que esté al alcance de cualquier persona y, por tanto, las posibilidades de pérdidas son muy elevadas. Si tu deseo es invertir en acciones de otras compañías, hay webs de plena confianza que sí que puedes utilizar para esas tareas.

Un mensaje de texto no solicitado a tu teléfono móvil no es, ni mucho menos, una buena carta de presentación para una empresa seria. Por tanto, si has recibido ese mensaje de texto, lo mejor es que hagas caso omiso de él y lo elimines directamente. Quien evita la tentación, evita el peligro. Y en este caso, lo que está en riesgo es tu dinero. Este tipo de comunicaciones son cada vez más frecuentes, y aunque en este caso se trata de un claro intento de inversión con retorno no garantizado, las estafas están a la orden del día y cada vez son más difíciles de poder detectar. El supuesto SMS de Amazon es un intento de que piques