Los timos y las estafas por SMS o correo electrónicos siguen funcionando mientras haya personas que no analicen la información que reciben. En este caso, este timo llega por SMS y promete trabajo remunerado con un pago diario de entre 50 y 200 euros. Fruto de la desesperación, muchas personas siguen cayendo antes estos estafadores, que lo que van a darte es un disgusto y nunca un trabajo. Si has recibido un SMS de estas características, lo mejor es hacer caso omiso y borrarlo.

El timo de trabajo por SMS

El SMS indica que hay que agregar un número a WhatsApp, un móvil con prefijo francés. Desconocemos qué ocurre tras agregar a esta persona tus contactos, si bien se entiende que se inicia una conversación en la que se promete un trabajo. Probablemente, como paso previo, habrá que realizar un pago por documentación o algún tipo de tasa. A decir verdad, se trata de un timo bastante burdo, pero no por ello menos peligroso para personas sin experiencia.

En el caso de este SMS, recibido en un iPhone por el sistema propio de mensajería de Apple, iMessage, el remitente es un correo electrónico de Hotmail. Primer punto sospechoso, pero analicemos toda la info para desentrañar este timo. Todas estas estafas tienen el mismo objetivo, sacarte dinero.

Las claves para saber que se trata de un timo

En primer lugar, se trata de una oferta de trabajo recibida sin haberse registrado de manera previa en un portal de empleo. Si no te encuentras en situación de búsqueda activa de trabajo, por ejemplo si eres funcionario, es casi imposible que alguien te requiera para trabajar.

En segundo lugar, no se dirigen a ti por tu nombre, sino con un afectuoso ¡Hola! Es muy extraño, y señal de que se trata de un mensaje enviado a miles de personas a la vez. Más de uno picará, por lo que la inversión tendrá retorno.

Por último, el contacto de WhatsApp es de un móvil francés. ¿Te ofrecen trabajo a España siendo el remitente de allí? ¿Puede ser un gancho para jornaleros que vayan a Francia a trabajar? Sea como sea, este SMS cumple todos los requisitos para ser considerado una estafa.

Así que, no vas a ganar entre 50 y 200 euros por trabajar en ningún sitio. Las intenciones son otras, así que, no piques y manda directamente este SMS a la basura. Aunque este SMS ya tendrá alguna evolución posterior, los estafadores ya estarán maquinando algo con lo que seguir engañando a quien se deje. No seas tú uno de ellos.