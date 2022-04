Una visita a un país extranjero siempre supone un estímulo y un aliciente y utilizar nuestro teléfono no ha de suponer un problema. Sin embargo, hay ocasiones en las que no tenemos señal y no podemos ni realizar llamadas ni recibirlas. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Esta lista de comprobación debe servir para acabar con los problemas a la hora de usar el teléfono en el extranjero. Lo que no debes hacer bajo ningún concepto es ponerte nervioso ni desesperarte, porque siempre hay una solución para que puedas comunicarte con tus amigos y familiares en cualquier lugar del mundo.

Mi móvil no funciona, ¿qué hago?

Para que tu teléfono móvil funcione fuera de la Unión Europea, debes tener activo el servicio de roaming. Realiza esta comprobación en el caso de que bajes del avión y no recibas ningún mensaje de bienvenida de la embajada o del consulado.

Muchas veces la solución más sencilla pasa por apagar y encender el móvil. Esta es la primera comprobación.También recuerda haber desactivado el Modo Avión tras haber salido del aeronave, porque mientras lo tienes activo no vas a tener línea ni datos móviles.

Si tras ello sigue sin poder recibir ni enviar llamadas, habrás de ir a la zona de ajustes y comprobar si tienes activa la itinerancia de datos. Basta con activarla para que la red vuelva a funcionar, pero en caso negativo y lo más recomendable siempre pasa por hacer una búsqueda de redes de tipo manual y conectarse a la más similar de nuestro operador.

Compruebas previamente a tu viaje cuáles son las operadoras que tienen convenio con tu operador español y así poder usarla sin problemas.

Si todo esto persiste, lo más sensato es buscar una red Wi-Fi pública, la encontrarás sin problema en el aeropuerto o en cualquier local de restauración, y así vas a poder comunicarte con los tuyos mediante una llamada de WhatsApp.

Es el momento también de ponerte en contacto con tu operador en España mediante este sistema o enviando un correo electrónico. Quizás puedan darte la solución necesaria para tu caso.

Comprar una tarjeta prepago

Si por cualquier razón no puede solucionar los problemas y necesitas estar comunicado, una opción nada descabellada es comprar una tarjeta prepago en cualquier kiosco o tienda de telefonía.

Te permitirá salvar la situación por poco dinero, ya que tendrás suficientes datos móviles para moverte por la ciudad, realizar llamadas por apps como WhatsApp sin necesidad de estar conectado a una red Wi-Fi y poder comunicarte telefónicamente con los tuyos aunque sea desde un número temporal de un país extranjero.

Como puedes apreciar, hay soluciones suficientes para no quedarte sin teléfono cuando viajas a un país extranjero. Así que si te ocurre, no has de tener nada, hay muchas soluciones que puedes aplicar para que esto no suponga un inconveniente.