La trepidante historia de Seba y Chechu: unos argentinos que narran sus historias en YouTube

YouTube no deja de ser un escenario perfecto para el entretenimiento. Entre la multitud de creadores de contenido, destacan Seba y Chechu, dos youtubers argentinos que han sabido conquistar no solo al público hispanohablante sino también adaptarse a los cambios y retos que implica vivir en un país diferente al suyo. Esta charla nos ofrece una visión sobre cómo ha sido su trayectoria desde que decidieron venir a España, a Benicàssim, en 2019.

Seba y Chechu: la aventura en YouTube

¿Qué os motivó a venir a vivir a España?

Seba: «siendo que somos casi la misma cultura, por lo menos para mí, no fue tan duro el proceso de cambio de cultura, porque tampoco lo sentí mucho como un cambio de cultura. Y si cambió, fue para las partes lindas que tenemos en Argentina. Ya sabrás más o menos cómo es la situación en Argentina y está un poco polarizada, o sea, tienes gente con la que no quieres compartir, ya sea por su forma de vivir o porque no tienen ganas de progresar. Entonces, España nos ofrecía un ambiente más seguro y estable para continuar desarrollando nuestro contenido y crecer personalmente».

¿Cómo comenzasteis el viaje en YouTube y qué os llevó a crear contenido?

Seba: «empezamos casi por casualidad. Al principio, solo queríamos compartir nuestras experiencias de viaje y vida con amigos y familia. Con el tiempo, notamos que había un interés más amplio en lo que hacíamos, y eso nos motivó a tomarlo más en serio. Nos dimos cuenta de que podíamos combinar nuestras pasiones con la posibilidad de crear una comunidad».

Chechu: «exactamente, y con el paso del tiempo, nuestro contenido ha evolucionado. Al principio, estábamos más enfocados en vlogs y experiencias personales, pero luego comenzamos a incorporar temas más variados, siempre intentando aportar valor y entretenimiento a nuestra audiencia».

Sebas y Chechu, ¿cuáles han sido algunos de los retos más significativos en su carrera como youtubers?

Seba: «uno de los mayores desafíos ha sido mantenernos relevantes y encontrar un equilibrio entre lo que nos apasiona y lo que le interesa a nuestra audiencia. El algoritmo de YouTube cambia constantemente, y adaptarse a esos cambios sin perder nuestra esencia ha sido un reto».

Chechu: «otro desafío importante ha sido lidiar con la exposición pública y las críticas. Aprender a no tomarlo personalmente y utilizarlo constructivamente ha sido crucial para nuestro crecimiento».

Y en cuanto a logros, ¿qué destacaríais?

Seba: «sin duda, uno de nuestros mayores logros ha sido construir una comunidad sólida y comprometida. Saber que hay personas que valoran nuestro trabajo y esperan con ansias nuestro contenido es increíblemente gratificante».

Chechu: «además, haber podido colaborar con marcas y otros creadores que admiramos y respetamos ha sido un hito importante para nosotros. Nos ha permitido expandir nuestro alcance y explorar nuevas oportunidades creativas».

Vivir en España, ¿cómo ha influenciado en vuestro trabajo y vida personal?

Seba: «vivir en España nos ha ofrecido una perspectiva diferente, no solo en términos de contenido sino en nuestra vida diaria. La riqueza cultural, la historia y la diversidad de paisajes nos han brindado un sinfín de oportunidades para explorar nuevos temas y conectar con un público más amplia».

Chechu: «la calidad de vida y la seguridad que ofrece España nos han permitido centrarnos más en nuestra creatividad y menos en las preocupaciones que teníamos en Argentina. Esto se refleja en nuestro contenido, que es más variado y de mayor calidad».

Para aquellos que están considerando empezar su propio canal en YouTube, ¿qué consejos les darían? ¿Requiere una gran inversión inicial?

Seba: «comenzar en YouTube es más sobre pasión y consistencia que sobre grandes inversiones. Claro, tener un buen equipo mejora la calidad del contenido, pero no es imprescindible al inicio. Nosotros empezamos con lo básico: un smartphone con una buena cámara y mucha creatividad».

Chechu: «la inversión más importante es el tiempo. Aprender a editar, entender el SEO de YouTube, y mantener una agenda de publicaciones requiere dedicación. Con el tiempo, sí, invertimos en una mejor cámara, iluminación y micrófonos, pero la clave está en empezar y mejorar progresivamente».

¿Qué habilidades consideran indispensables para triunfar en YouTube?

Seba: «adaptabilidad y aprendizaje continuo. YouTube cambia constantemente, y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Estar dispuestos a aprender nuevas tendencias y técnicas de edición es fundamental».

Chechu: «y añadiría la paciencia y la perseverancia. Los resultados no llegan de la noche a la mañana. Es un trabajo de constancia, de conocer a tu audiencia y ofrecer contenido que aporte valor».

Mirando hacia el futuro, ¿qué planes tenéis para el canal?

Seba: «estamos explorando nuevas formas de contenido, como series temáticas y colaboraciones con otros youtubers y marcas. Queremos diversificar lo que ofrecemos sin perder nuestra esencia».

Chechu: «también estamos trabajando en mejorar la calidad de nuestra producción y expandir nuestra presencia en otras plataformas para alcanzar a una audiencia más amplia».

Finalmente, ¿algún consejo para quienes desean iniciar su camino en YouTube?

Seba:«empieza con lo que te apasiona, sé auténtico y no te desanimes por los desafíos iniciales. La consistencia y la autenticidad son tus mejores aliados».

Chechu: «y no subestimar el poder de la comunidad. Interactúa con tu audiencia, escucha sus sugerencias y construye relaciones. Al final del día, son ellos quienes impulsan tu canal».

Seba y Chechu nos han dado las claves para abrirse camino en el complejo mundo de la creación de contenido en YouTube. Lo mejor que puedes hacer para ver la calidad de sus contenidos es visitar su canal de YouTube y sorprenderte con sus creaciones, la de una pareja de argentinos que ven España bajo un particular punto de vista.