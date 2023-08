Qué hacer si mi móvil sufre un golpe de calor este verano

Las altas temperaturas de este verano pueden ser las causantes de que tu móvil sufra un golpe de calor. Esto es algo que ocurre cuando lo dejamos a la exposición directa del sol, y desde ese momento, el teléfono se vuelve inoperativo. Te contamos qué hacer si tu teléfono móvil se ve afectado por el calor. Siguiendo estos pasos lo tendrás de nuevo funcionando.

Mi móvil no funciona por el calor

El calor ambiental en sí no afecta a tu dispositivo, pero si lo dejamos a la luz directa del sol o en un ambiente demasiado caluroso como el del interior de un coche, saltan las alarmas. La pantalla del dispositivo muestra un mensaje de alerta, y en casos más extremos puede haberse quedado negra por completo. Es el momento de actuar, ya que las altas temperaturas vuelven al teléfono un pisapapeles. Cuando el teléfono llega a un rango de temperatura, deja de funcionar precisamente para protegerlo, y te pide que tomes medidas para que no se produzcan daños mayores. La pantalla en el caso del iPhone es esta, y en Android es similar.

Qué hacer si mi móvil no funciona por el calor

Hay que volver a dejarlo a una temperatura estándar para que esa pantalla de error desaparezca por completo. Si tenemos la mala fortuna de que lo hemos dejado al sol durante varias horas, las posibilidades de haber producido daños mayores son altas y quizás haya que pensar en un reemplazo, pero los pasos a seguir son los siguientes.

Retíralo de la fuente de calor

Si todavía sigue. la exposición directa de la luz del sol o de la fuente de calor, te lo has dejado encima de un radiador en invierno, hay que llevarlo a un lugar fresco. Pero fresco a temperatura ambiente, está contraindicado meterlo en la nevera o en el congelador, ya que los daños pueden ser entonces irreversibles.

Quítale la funda

La funda retiene mucho calor, es el equivalente al abrigo para cualquiera de nosotros. Quita la funda con rapidez para que el calor retenido comience a disiparse.

Si lo cargabas, quita el cable

Has dejado el móvil cargando encima de una mesa sin darte cuenta de que iba a darle de pleno el Sol. Deja de añadir más calor al dispositivo quitando el cable.

Sigue las instrucciones de pantalla

Muy sencillas, consiste solamente en apagar el dispositivo. De esta manera, todos los procesos del teléfono se van a detener y por tanto, la temperatura en el interior bajará más rápido.

Ahora es el momento de esperar de dejar el dispositivo en ese lugar fresco, apartado de la luz solar y esperar el tiempo que haga falta. Dependiendo de la temperatura alcanzada hará falta más o menos tiempo, pero lo ideal es dejarlo un mínimo de media hora para que se enfríe por completo. Si lo coges y sigue caliente, espera todavía algo más.

Una vez pasado ese tiempo vuelve a encenderlo y comprueba que esa pantalla de alerta ya no está. Si continua, vuelve a apagarlo. No suele ser habitual, pero si el teléfono no vuelve a encender más es que los daños producidos son irreversibles y ese móvil ha pasado a la historia. Los fabricantes no cubren estos daños en la garantía, por lo que, o bien puedes intentar la reparación por tu cuenta o quizás, y si el móvil ya tenia un tiempo, llevarlo a reciclar, venderlo para piezas y comprar uno nuevo.