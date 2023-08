Cómo destacar un mensaje en WhatsApp y aprovechar su funcionalidad

Una de las funciones que tiene WhatsApp es la de destacar un mensaje. Sin embargo, si todavía no lo has incorporado a tu rutina te estás perdiendo una utilidad que te ayudará en momentos muy concretos, sobre todo, para no perderte entre tantos mensajes . En este artículo te vamos a enseñar cómo destacar un mensaje de WhatsApp y así tener a mano toda la información que te interesa de forma rápida.

Destacar mensajes de WhatsApp

En primer lugar, te indicamos para que sirve destacar un mensaje de WhatsApp. No es más que otorgarle mayor visibilidad para que puedas encontrarlo fácilmente. Cuando destacas un mensaje en WhatsApp, este quedará almacenado en una carpeta llamada mensajes destacados y podrás encontrar esa información fácilmente.

Por ejemplo, si en un chat de grupo alguien ha puesto un número de teléfono de interés o cualquier información que sea relevante y quieras consultar menudo, destacando el mensaje te aseguras no tener que ir haciendo scroll con el dedo hasta encontrarlo, irás directamente a él.

Muchas personas también destacan mensajes que tienen un significado especial. Por ejemplo, una pareja puede destacar un mensaje de WhatsApp gracias al cual recibieron una buena noticia. Imagina que ella te dijo que estaba embarazada o que tú le dijiste que la querías mucho por primera vez. Esos mensajes tan especiales puede quedar destacados para acceder a ellos de forma rápida. Sin más, esta es la manera en la que puedes destacar un mensaje en WhatsApp.

Cómo destacar mensajes de WhatsApp

En primer lugar, ve al chat en el cual se encuentra el mensaje que desees destacar y localízalo.

Pulsa sobre ese mensaje y se abrirá un globo emergente que te posibilita realizar muchas acciones, entre ellas, la de reaccionar a los mensajes. En ese menú emergente elige la opción de «Destacar». Pulsa sobre ella.

Automáticamente, verás como ese mensaje destacado aparece con una estrella al lado. Es señal de que lo has hecho bien, ese mensaje ya queda destacado hasta que cambies de opinión.

Ahora, si pulsas en la parte de arriba en el chat, al lado del nombre del usuario, podrás acceder a todas las opciones de chat con esa persona en concreto. Verás que aparece una opción que es la de «Mensajes destacados» y un número, que es el de los mensajes que has destacado en ese chat. Pulsa sobre ella.

Ya lo tienes, fácilmente accedes a todos los mensajes que has destacado en ese chat con ese usuario en concreto. Si pulsas sobre el mensaje en cuestión, automáticamente volverás al chat con ese usuario y verás el mensaje destacado en el contexto de la conversación

Como puedes ver, es una opción fantástica para todo lo que te hemos comentado, tener a mano información relevante, o bien, recordar momentos especiales con algunas personas. Ahora que ya sabes cómo destacar mensajes en WhatsApp, te toca ponerlo en práctica