La Polaroid en pleno siglo XXI: ¿interesa?

Los más jóvenes no recordarán qué eran las cámaras Polaroid. Ahora, ha vuelto con fuerza para proporcionar grandes momentos fotográficos y disfrutar de las fotografías al instante. Analizamos cómo es la cámara Polaroid Now, ¿quién puede ser un buen candidato a tener una en pleno siglo XXI? Este producto puede tener su público, si bien se debe tener una serie de cosas muy claras antes de lanzarte a comprar una.

Polaroid Now, así es

Obviamente, es una cámara totalmente analógica. Sorprende por su bajo peso, si bien debes acostumbrarte a cogerla, porque aunque no es incómoda, se tiene la sensación de cierta aparatosidad. La Polaroid Now tiene esa estética retro, y cuenta con muy pocos botones, el de encendido, el de activar el flash y el de disparo. La máquina funciona con una batería incluida, por lo que solamente debes ponerla a cargar para hacerla funcionar.

Puedes comprar paquetes de películas, de solamente 8 unidades.

Es quizás el punto débil de la máquina, hacer 8 fotos tiene un coste cercano a 16 €, casi dos euros por fotografía. Además, no hay ningún tipo de marca compatible más económica, debes pasar por comprar la de Polaroid. Por tanto, debes pensar muy bien lo que deseas hacer. Volvemos a repetir que es una cámara analógica y que no tiene opción de transferir fotografías a ninguna tarjeta de memoria. Además, tiene un contador para saber cuántas fotografías te quedan por hacer. Según el fabricante, con una sola carga de batería tienes para hacer 120 fotografías, es decir, 15 cargas de 8 películas.

El proceso de carga de la película es muy sencillo, simplemente hay que abrir el cajetín de la máquina en la parte inferior, introducir la película y, automáticamente, y saldrá disparada una pieza de cartón que protege a toda la película de la luz. Desde ese momento, el contador se pone a 8 y puedes comenzar a hacer fotografías.

Aquí no hay ningún tipo de enfoque, la lente es 35-40mm, y lo más sofisticado con lo que cuenta es el flash. Si nunca has disparado en analógico, te llamará mucho la atención. Pero de eso se trata, de cambiar nuestro concepto de hacer todas las fotografías que queramos sin ningún tipo de coste, a pensarlo mu antes de hacer el siguiente disparo. La longitud focal máxima es 102.35 milímetros y la mínima de 94.96 milímetros. El tiempo de obturación máximo es de un segundo, pura esencia fotográfica.

A la hora de realizar fotos, vas en un principio un poco a ciegas. Básicamente porque es una máquina que requiere cierto proceso de aprendizaje. Los primeros resultados no son precisamente demasiado alentadores, pero la cámara proporciona un gran resultado si hay buenas condiciones de luz exterior o empleas el flash.

Como se puede apreciar, la gracia de este tipo de cámaras es otorgar una estética vintage, con un grano grueso y que nos hace retroceder prácticamente 40 años. La calidad de las fotografías no es para tirar cohetes, sobre todo si estás acostumbrado al digital. Pero esa es la esencia de las máquinas Polaroid, saber capturar un instante y compartirlo.

¿A quién le puede interesar la cámara?

Partiendo de la base de que su precio supera los 100 €, es un producto indicado para cualquier tipo de aficionado a la fotografía y para quienes deseen experimentar y puedan costearse el precio de la película. Su uso tan sencillo hace que solamente tengas que mirar por el visor y esperar. El hecho de poder tener la fotografía en papel al instante un aliciente añadido. Sacar la cámara en una reunión familiar y regalar alguna de las fotos que hagas es quizás su principal cometido.

Polaroid Now es un producto a tener en cuenta, siempre y cuando tengas muy claro que las fotografías no van a tener la calidad que esperas y qué es lo que estás pagando es por capturar ese instante de una manera diferente y tenerlo inmediatamente en papel. No quiero decir que las fotografías sean malas, en absoluto, pero que la definición no es su punto fuerte. Estarás invirtiendo en un tipo de estética muy concreta.

Pero no cabe duda de que la máquina Polaroid es altamente adictiva. Siempre buscarás la excusa para hacer fotos con ellas. Por tanto, si puedes permitirte ese capricho, como en mi caso, se trata de un regalo de cumpleaños, bienvenida sea.