El OnePlus 15R llega con Snapdragon 8 Gen 5 y batería de 7.400 mAh junto a la Pad Go 2 y el Watch Lite

OnePlus vuelve a apretar el acelerador con el OnePlus 15R, un modelo que la marca presenta como su gama alta con mejor relación calidad-precio y que llega acompañado por dos dispositivos para completar el ecosistema: la tableta OnePlus Pad Go 2 y el smartwatch OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R: potente y resistente

El OnePlus 15R estrena el Snapdragon 8 Gen 5, un chip que, según la propia compañía, se ha co-diseñado y co-optimizado durante 24 meses y que promete un salto importante frente a la generación anterior: +36% en CPU, +11% en GPU y +46% en rendimiento de IA. A esto se suman RAM LPDDR5X Ultra y almacenamiento UFS 4.1 para que las tareas pesadas, la multitarea y el movimiento de archivos no se conviertan en un cuello de botella.

En cuanto a la batería, unos impresionantes 7.400 mAh con carga rápida 80W SUPERVOOC. OnePlus asegura que está preparada para rendir en entornos exigentes y mantener al menos el 80% de su capacidad después de cuatro años. También destaca la tecnología Silicon NanoStack, con un 15% de silicio en el ánodo para mejorar la densidad energética.

La pantalla también apunta alto, panel LTPS AMOLED 1.5K de 6,83 pulgadas con 165 Hz, 450 ppp y brillo de hasta 1.800 nits. En el extremo contrario, puede bajar hasta 1 nit con Reduce White Point. Para rematar, integra lector de huellas ultrasónico y un chip táctil dedicado que eleva la frecuencia de muestreo hasta 3.200 Hz, una cifra muy ambiciosa sobre el papel.

En cámaras, OnePlus propone una fórmula que debería funcionar para la mayoría, frontal de 32 mpx con autofocus, principal de 50 mpx con el sensor IMX906 (el mismo que OnePlus 15, según la NdP) y ultra gran angular de 8 mpx. La marca también estrena el algoritmo OnePlus DetailMax Engine para mejorar nitidez y naturalidad. En vídeo, llega a grabación 4K a hasta 120 fps con edición directa en el móvil. Además, el 15R presume de “armadura” con certificaciones IP66, IP68, IP69 y IP69K.

El OnePlus 15R se puede reservar desde hoy y se pondrá a la venta el 15 de enero en oneplus.com y distribuidores como Amazon, Movistar, FNAC o PC Componentes. Los precios anunciados son 729 euros (12+256 GB, Charcoal Black o Mint Breeze) y 829 euros (12+512 GB, Charcoal Black).

OnePlus Pad Go 2 con pantalla grande e IA para multitarea

Este lanzamiento no viene solo. La OnePlus Pad Go 2 apuesta por un panel de 12,1 pulgadas con relación 7:5 ReadFit, 88,5% de pantalla respecto al cuerpo y 284 ppp. En imagen, promete 98% DCI-P3, 900 nits en HBM y compatibilidad con HDR Dolby Vision, una combinación pensada para consumo de contenido y lectura sin renunciar a viveza.

Monta un MediaTek Dimensity 7300-Ultra fabricado en 4 nm, y OnePlus asegura fluidez hasta cuatro años apoyándose en certificación de pruebas de TÜV SÜD. La batería sube a 10.050 mAh con carga rápida 33W SUPERVOOC, y la marca habla de hasta 15 horas de vídeo o 60 días en espera. Curiosamente, incluye carga inversa por cable para rescatar al móvil si hace falta.

Aquí hay un cambio importante en la familia Go, la compatibilidad con lápiz óptico, el OnePlus Pad Go 2 Stylo, con baja latencia y carga rápida (10 minutos desde 0% para “medio día” de uso, según OnePlus). También se refuerza la multitarea con Open Canvas y herramientas de IA.

La tablet se puede reservar ya y estará a la venta el 24 de diciembre por 349 euros (8+128 GB Wi-Fi) o 449 euros (8+256 GB con 5G). Los accesorios van aparte: Stylo por 79 euros y funda Folio Case por 39,99 euros.

OnePlus Watch Lite con 10 días de batería

El OnePlus Watch Lite completa el trío con un enfoque claro: lo esencial, bien afinado y a precio accesible. La marca ha querido destaca cómo el reloj hace un chequeo de salud en 60 segundos y la función Mente y Cuerpo para estimar estrés y niveles de energía diarios, además de seguimiento del sueño y recomendaciones prácticas.

En deporte, ofrece más de 100 modos y 12 “profesionales”, con GPS de doble banda (L1/L5). Para corredores incluye detección automática del umbral de lactato y, para el gimnasio, transmisión de frecuencia cardíaca a equipos compatibles.

El reloj funciona con RTOS optimizado para estirar la autonomía: hasta 10 días, y una carga rápida de 10 minutos promete unas 24 horas. También permite emparejamiento dual simultáneo (dos Android o Android+iOS). En diseño, presume de 8,9 mm de grosor y 35 g, caja de acero inoxidable 316L y pantalla AMOLED de 1,46 pulgadas con hasta 3.000 nits en Modo Deportes y tecnología Aqua Touch para uso con manos mojadas. El OnePlus Watch Lite ya se puede reservar por 179 euros y se pondrá a la venta el 24 de diciembre en oneplus.com y distribuidores locales.