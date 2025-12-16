Es oficial: adiós a usar WhatsApp en estos móviles a partir del 1 de enero de 2026

WhatsApp también llega con cambios en 2026. A partir del próximo 1 de enero, Meta introduce cambios con su aplicación estrella que ya no podrá ser usada en algunos teléfonos móviles. Ya sea en iPhone, Samsung o LG, muchos dispositivos no podrán utilizar este servicio de mensajería instantánea que en los últimos años se ha convertido en una de las más utilizadas del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades que llegan a WhatsApp en 2026.

WhatsApp seguirá actualizándose a partir del próximo 1 de enero con el objetivo de prestar el mejor servicio a sus miles de millones de usuarios. La aplicación estrella de Meta cuenta con 2.300 millones de usuarios mensuales y la previsión de cara al próximo año es llegar a los 3.000 millones de usuarios al mes. Esta aplicación es una de las más utilizadas del mundo y los datos están ahí: al día se envían más de 100.000 millones de mensajes en todas las partes del mundo menos en China, donde tienen su propio servicio de mensajería.

WhatsApp ya ha adelantado que en 2026 introducirá una serie de novedades que tienen que ver con la mayor seguridad y privacidad en los mensajes. Meta también ha introducido recientemente la IA en esta aplicación y uno de los objetivos de cara al próximo año es callar todos los rumores relativos a la privacidad con la inteligencia artificial. A partir del 1 de enero, desde Estados Unidos introducirán cambios en este sentido, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de bloquear el contenido multimedia a desconocidos, silenciar las llamadas de números no deseados o limitar la visibilidad del perfil. También se espera un rediseño próximo de los chats.

Cambios en WhatsApp en 2026

Uno de los cambios que llegará a WhatsApp en 2026 y que ya ha comenzado a aplicarse en 2025 tiene que ver con los teléfonos en los que ya no se podrá utilizar esta aplicación de mensajería instantánea. Simplemente porque las últimas actualizaciones de la app no pueden ser instaladas en los móviles que, simplemente, se han quedado antiguos para poder soportar esta herramienta.

Así que desde este mes de 2025 esta nueva actualización afecta a los teléfonos móviles cuyo sistema operativo sea Android 5.0 y, en caso de Apple, WhatsApp no podrá ser utilizada en los teléfonos que tengan iOS 15.1 o inferior. Esto afectará a marcas como iPhone, desde luego, y también a otras como Samsung, LG, Motorola o Sony. Los dispositivos de algunas de estas marcas ya no podrán utilizar la aplicación de Meta.

Los móviles que no podrán usar WhatsApp

Según ha informado la página especializada UNO, estos son los teléfonos móviles en los que no se podrá descargar WhatsApp a partir del 1 de enero:

Apple

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

Galaxy S3,

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

HTC