La OCU alerta de la última estafa que roba los datos de tu móvil si tienes esta función activada

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha lanzado una alerta este domingo sobre una nueva estafa vía smartphone. Este nuevo ataque ha sido denominado Bluesnarfing (una clase de ataque en el que los ciberdelincuentes pueden robar nuestros datos mediante una aplicación).

Tanto la OCU como el Banco de España han advertido que con esta técnica, los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades del Bluetooth para acceder al teléfono móvil de la víctima y robar sus datos bancarios y personales.

Según explica Bankinter, además del Bluesnarfing, son muchas las prácticas maliciosas que pueden realizar. Tal es el caso del BlueSmacking, que es cuando el atacante envía varias solicitudes y recibe más paquetes de datos de los que puede aceptar o que sean más grandes de lo que aportan, o el ataque BlueBorne se genera cuando afecta al primero un dispositivo con un malware, y luego va hacia otros equipos a los que se conecte por Bluetooth el ya infectado.

Para impedir una situación de este calibre, el Banco de España expone tres recomendaciones. La primera, mantener desactivado el Bluetooth si no se va a usar. «Esta es la forma más segura de evitar el ataque», sostiene el organismo. En este sentido, cobra especial relevancia activar el modo no visible.

En segundo lugar, insisten en el hecho de no autorizar una conexión con un dispositivo desconocido. «En ningún caso». Por último, apuntan a la actualización frecuente del software del dispositivo móvil. «Las actualizaciones corrigen debilidades existentes y aumentan la seguridad de nuestros terminales», sentenció el Banco de España.

La estafa que hace que pierdas 500€

Por otro lado, hay otra estafa que se está viralizando y puede dejarte sin 500 €. La manera de hacerla es relativamente simple, primero, los estafadores se han hecho con el control de una cuenta de WhatsApp de alguien cercano a ti. Puede ser de muchas maneras, por lo que recuerda bloquear aquellos números desconocidos que, generalmente, contactan desde el extranjero, con algún tipo de oferta de trabajo o incluso con un negocio que no puedes dejar pasar.

Una vez que los estafadores tienen el control de esa cuenta de WhatsApp, generalmente de un familiar tuyo, ellos se hacen pasar por ti solicitándote el envío de 500 € mediante Bizum a otro número. Como siempre, la urgencia es la principal baza de estos estafadores. Imagina que tienes una hija en el extranjero que te pide esa cantidad de dinero para cualquier apuro, automáticamente se lo vas a mandar, aunque no repares en hacerlo a otro número de Bizum por cualquier causa.

La mejor manera de protegerse ante estos intentos de estafa por WhatsApp, no es otra que, antes de mandar el dinero, llamar por teléfono a la persona que te lo está pidiendo para cerciorarte. Si una vez que hablas con ella no sabes de qué se trata, no se te ocurra enviar esa cantidad porque prácticamente la puedes dar por perdida.

Cada vez los estafadores utilizan medios más sofisticados para tratar de causarte algún problema importante. Así que, mucha cautela cuando alguien te pida dinero por WhatsApp, puede tratarse de la famosa estafa de los 500 €. Nunca está de más proteger tu cuenta con estos consejos que nos proporcionan desde el blog de la propia aplicación de mensajería.