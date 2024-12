La normativa del cargador único entra en vigor: ¿qué significa para los usuarios?

Mañana se marca el inicio de una nueva era en la tecnología de consumo. El cargador único en la UE será una realidad tras entrar en vigor la Directiva (UE) 2022/2380 que se venía gestando desde hace bastantes años. Una medida que, tras intensos, debates y negociaciones, busca reducir la generación de residuos electrónicos, además de hacer más simple nuestro entorno digital.

Por fin un cargador único en la UE

Esta normativa es que los dispositivos como teléfonos, inteligentes, tablets, auriculares o cámaras digitales, adopten este conector como estándar. Además, marca la fecha de abril de 2026 para que los ordenadores portátiles también se sumen a esta regulación.

El objetivo de esta medida es combatir un problema de gran calado, la generación de residuos electrónicos. Las cifras, dadas por la Comisión Europea son escandalosas, cada año generamos, más de 11.000 toneladas de residuos, de cargadores desechados o que no hemos utilizado. Este sistema universal pretende atajar esa cifra para reducir el impacto ambiental. No solamente se trata de gestionar residuos, sino evitar consumir recursos para fabricar nuevos.

Esta opción del cargador único en la UE permite que los usuarios utilicen uno solo para múltiples dispositivos, se elimina así esa necesidad de ir acumulando cables y adaptadores que no son compatibles. Es, por otro lado, un ahorro adicional al evitar la compra de cargadores extra.

No hay planeta B

Además, los beneficios ambientales también son más que evidentes. Se espera que las emisiones de carbono producidas en la fabricación de estos accesorios vaya disminuyendo, y no solo a la hora de manufacturarlos, también en el transporte.

Sin embargo, los fabricantes parecen no haber mostrado el mismo entusiasmo que los consumidores. Apple introdujo el USB C el año pasado en el iPhone 15, y este año ya da carpetazo definitivo a la conexión Lightning, que apareció en el año 2012 con el iPhone 5.

La transición hacia el cargador único en la Unión Europea es por fin, una realidad, y con ello, vamos a evitar esa sensación de ansiedad por tener cables y cargadores de todo tipo. Un completo sin sentido que debiera haberse puesto en marcha mucho antes.

Personalmente, ya he dejado de utilizar cualquier tipo de conexión que no sea la USB C. Todos mis dispositivos afortunadamente ya lo incorporan, y lo único que puedo hablar sobre este tema son ventajas. Entre todos, podemos poner nuestro empeño para evitar que nuestro avance tecnológico siga pesando tanto hacia el medio ambiente, algo que no nos podemos permitir.