Este regalo para un fan de Apple es barato, práctico y te hace quedar bien

Si tienes a mano a alguien con tendencia a olvidar cosas y, además, es usuario de Apple, este regalo está pensado para ese perfil. Particularmente, desde que lo utilizo, he ahorrado muchísimo tiempo buscando artículos como las llaves o la cartera. Quiero hablarte del AirTag de Apple, un pequeño dispositivo que te ayuda a tener localizados tus objetos más preciados.

Un regalo de Apple por menos de 40 euros

El AirTag ya lleva unos años en el mercado y es un objeto del tamaño aproximado de una moneda de dos euros. En su interior, cuenta con una pila y un chip que permite localizarlo en todo momento desde tu iPhone, iPad u ordenador de Apple. Tengo uno como llavero y, además, otro dentro de la cartera. La razón es muy simple, aunque no soy una persona despistada ni olvidadiza, en ocasiones no recuerdo dónde he dejado las llaves o, bien, me he dejado la cartera en el pantalón sucio dentro del cesto de la ropa para lavar.

Localizar tus objetos perdidos es muy simple: simplemente abres la app Buscar en otros dispositivos Apple y automáticamente recibirás la localización exacta de ese dispositivo. Además, desde tu iPhone o iPad puedes tener en pantalla la ruta para llegar hasta él. Por ejemplo, en casa, se abre una pantalla y una flecha te va indicando hacia dónde debes moverte y la distancia a la que se encuentra el AirTag. También puedes hacerlo sonar para localizarlo más fácilmente.

Pero donde demuestra realmente su valía es cuando no sabes exactamente dónde has dejado un dispositivo. Por ejemplo, si te olvidas la cartera en la taquilla del gimnasio, gracias a la aplicación puedes tener acceso a la última localización y dejar de perder tiempo buscando. Solamente por esto, ya merece la pena.

Además, en el caso de que pierdas algún objeto en la calle, el AirTag irá mandando la localización cada vez que alguien con un dispositivo Apple pase dentro de su radio de alcance. Se puede decir que es un pequeño gadget totalmente interactivo. Para mí, ese ahorro de tiempo y de preocupaciones merece la pena sobradamente.

La duración de la pila del AirTag, que es de botón, es de aproximadamente un año. En cuanto empiece a dar signos de flaqueza, simplemente cámbiala por otra y ya está. Su mantenimiento, tal y como puedes comprobar, no es nada caro.

Así que, si debes realizar un regalo para un fan de la marca Apple, pregúntale si tiene un AirTag. En la web oficial de la compañía tienen un precio de 39 euros, pero hay ofertas habituales en lugares como Amazon, que recientemente ha sacado un pack de cuatro AirTags por 89 euros.