No es sólo por la batería: éste es el verdadero motivo por el que apagar el wifi del móvil podría salvar tu vida

Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de miles de millones de personas repartidas por todo el mundo. Los smartphones han hecho la vida más fácil a los ciudadanos, pero también hay muchos peligros en torno a este dispositivo por las figuras de los ciberdelincuentes. Las estafas virtuales están a la orden del día y muchas tienen que ver con el wifi que utiliza un teléfono móvil. Consulta en este artículo todos los mejores consejos para no ser víctima de una estafa a través del teléfono móvil.

El phishing es la práctica de moda con la que los delincuentes intentan acceder a los datos bancarios de los clientes, y muchos de ellos lo consiguen. Para ello, mandan un mensaje de texto con un link haciéndose pasar por una institución del Estado y, si la víctima pulsa el enlace, tendrán la puerta abierta a todos sus datos personales, incluidos los bancarios. Esta estafa es la más popular hoy en día y seguro que en la última semana la has sufrido a través de un mensaje o correo de Hacienda o la DGT o porque has ganado un premio en un supermercado.

Los ciberdelincuentes han puesto el foco en el teléfono móvil de las personas y en ocasiones no es necesario ni utilizar el phishing para llegar a los datos bancarios. Les basta con inmiscuirse en una red wifi pública para acceder a los datos personales de las personas que se han conectado de forma inalámbrica. Además de poder robar los datos bancarios, también podrán tener la ubicación de la víctima en caso de que su último objetivo sea un robo presencial, por ejemplo. Por ello es altamente recomendable apagar el wifi cuando salgas de casa.

El consejo con la red wifi del móvil

Esto también es un clásico. A día de hoy, cualquier usuario de un teléfono móvil suele tenerlo conectado al router de un domicilio y, cuando sale de casa, sigue teniendo en funcionamiento la conexión a las redes inalámbricas. Muchas veces sucede que con anterioridad te has conectado a una red pública y cuando pasas por el mismo lugar el dispositivo ha vuelto a establecer una conexión a la misma red. Lo que muchos no saben es que esa red ha podido ser manipulada desde la última ocasión y lo que parecía seguro ya no lo es.

Por ello es altamente recomendable, además de apagar el wifi, no marcar la reconexión automática y mantener los equipos actualizados para evitar que el teléfono móvil vuelva al lugar de los hechos con el wifi disponible. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, a través de su página web, también ha dedicado un artículo a esta práctica y ha dado una serie de consejos para evitar que los ciudadanos sufran una estafa a través de las redes inalámbricas públicas.

«Se trata de conexiones, generalmente inalámbricas, disponibles en lugares como cafeterías, aeropuertos o centros comerciales. Son útiles, pero también pueden ser peligrosas. Suelen carecer de medidas suficientes de seguridad y cualquiera puede conectarse a ellas. Esto significa que tu información podría ser interceptada por personas malintencionadas», dice INCIBE sobre estas redes que suministran wifi y que han podido ser manipuladas. Por ello, INCIBE deja en su página web estos consejos para la ciudadanía: