No, no te ha tocado un Volkswagen Golf en un sorteo

Los timadores no saben ya qué hacer para tratar de vaciar las cuentas corrientes de los incautos. Uno de los últimos timos es la llegada de un correo electrónico en el que se anuncia que puedes ganar un Volkswagen Golf valorado en casi 24.000 €. Este correo electrónico está comenzando a circular y obviamente no debes hacerle ningún tipo de caso. Te damos las claves para que sepas cómo diferenciar un correo normal y corriente de uno que pretende estafarte. No hagas el primo y sigas el juego, porque no van a dejarte en paz y puedes perder una cantidad importante de dinero.

El timo del Volkswagen Golf

Este correo no tiene ni pies ni cabeza, pero si es enviado es porque seguramente habrá gente capaz de seguir el juego y pensar que han sido afortunados. Pero puedes recibirlo cualquier persona que tenga un correo electrónico, desde tu abuela de 85 años hasta un menor de edad. Todos somos su público objetivo.

Pero, además, conviene tener en cuenta algunos detalles que te dará las claves de que se trata de un timo. Para comenzar, el correo electrónico nos invita a inscribirnos en un sorteo para conseguir un coche, y supuestamente está remitido por la propia marca.

Si pinchamos en el enlace al correo electrónico vamos a ver algo muy curioso. El dominio no existe y está oculto, por lo que debes sospechar automáticamente. Lo normal sería que el dominio fuese volkswagen.es o similar.

En segundo lugar, es muy extraño que una gran marca como la firma alemana de coches te haga partícipe de un sorteo sin tú haberte registrado previamente como cliente o usuario. Puedes salir de sospechas visitando la página web de Volkswagen y viendo que, efectivamente, no hay en marcha ningún sorteo.

Este correo cuenta demás con uno de los puntos claves que utilizan los timadores, meterte prisa. Se indica que el sorteo será en breve y que te registres lo antes posible. Obviamente siempre hay almas cándidas que piensan que esto es así. Por otro lado, el correo está plagado de enlaces en los que pinchar y que sea redirigido hacia dónde ellos quieren. Es decir, dejar los datos personales para hacerles el trabajo mucho más sencillo.

Además, un detalle que salta a la vista. La supuesta marca no es capaz ni de dirigirse por tu nombre, sino que te lanza un genérico «First Name», es decir, tu nombre de pila.

En el momento en el que estoy escribiendo este artículo, estoy pinchando en los enlaces y es imposible entrar, es el propio navegador el que me dice que hay demasiadas peticiones, y esto es realmente preocupante. Muchas personas están cayendo en la trampa y tratando de inscribirse en un sorteo totalmente falso.

Nunca nos cansaremos de repetirlo, estos correos no merecen nuestra menor atención y su destino debe ser la carpeta de elementos eliminados de nuestro gestor de e-mail. Nadie va a regalarte un coche de la marca Volkswagen una forma tan sencilla, si tienes cualquier tipo de duda lo mejor que puedes hacer es lanzar la pregunta al fabricante en redes sociales o visitar su página web.