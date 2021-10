Facebook está caído y lleva experimentando problemas desde aproximadamente las 5:30 otra tarde. Pero también sufren problemas sus empresas satélites, tales como WhatsApp e Instagram. este fallo de los servidores ha provocado que muchos usuarios lancen en otras redes su extrañeza por no poder conectar con sus servicios favoritos. Actualmente no es posible interactuar con estas tres redes en gran parte del mundo.

Sí, Facebook no está dando servicio

Si intentas conectar con Facebook desde una página web verás que el navegador no responde. En la aplicación móvil no se cargan nuevos contenidos, lo mismo que ocurre en Instagram. En WhatsApp, simplemente no es posible tanto ni enviar ni cómo recibir ningún mensaje. Puedes ver el estado de estos servicios en la web de Downdetector, que muestra las gráficas de forma clara. Como no podía ser de otra manera, los usuarios no paran de hacer críticas a la compañía de Mark Zuckerberg, que ya es una histórica en este tipo de asuntos. El servicio a sus empresas no se muestra muy fino precisamente, lo que es aprovechado por los haters para hacer bastante burla con sus comentarios.

la gente de facebook, instagram y whatsapp llegando a twitter en estos momentos: pic.twitter.com/eQXQNmSQzX — cartonero (@flanchota) October 4, 2021

Incluso compañías como Netflix también se han hecho eco de manera jocosa sobre esta en todo el mundo, España no ha escapado de este inconveniente, siendo ya muy numerosas las veces y la frecuencia con la que ocurren.

¿Tú también reiniciaste el WiFi y los datos porque WhatsApp no cargaba? pic.twitter.com/URJHF3591f — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 4, 2021

Las empresas que pertenecen a Facebook poseen unas cifras vertiginosas de usuarios. Por ejemplo, WhatsApp cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos, que utilizan la aplicación de mensajería para comunicarse de manera recurrente. Instagram y Facebook son el escaparate de miles de empresas, que ahora mismo no pueden seguir promocionando publicaciones o publicando nuevos contenidos.

En todo caso, siempre hay que hacer caso a las recomendaciones más básicas. Estos servicios volverán más pronto que tarde, por lo que puedes aprovechar la caída generalizada de los servidores para realizar otras actividades y no tener que estar tan pendiente del teléfono móvil ni de las redes sociales.

Nunca está demás tener instalada alguna otra aplicación de mensajería para cuando ocurren estos inconvenientes. Telegram es quizás la principal competidora de WhatsApp, por lo que si se ha caído el servicio, siempre puedes comunicarte con tus amigos y allegados mediante esta otra.

Ahora mismo deben estar trabajando al máximo rendimiento para poder solucionar estos problemas, que no hacen más que empañar el nombre de todas estas empresas. Las caídas generalizadas no hace más que aumentar el descontento de los usuarios hacia todo lo que huela a Mark Zuckerberg. Le crecen los problemas tras el conocimiento de que la empresa ve a los niños como un público ideal por explotar.

¿Hasta cuándo estará Facebook caído? No se sabe, pero no se espera que sea cuestión de muchas horas más.