Se me ha mojado el conector del iPhone: lo que debes hacer

Esta semana he tenido la oportunidad de viajar a los Alpes a disfrutar de la nieve. Como no podía ser de otra manera, el iPhone me ha acompañado para registrar fotos y videos. Pero una sorpresa llegó al final de la jornada, el conector del iPhone se había mojado y una alerta me estaba avisando. ¿Qué debes hacer en esos casos?

Tu iPhone tiene mojado el conector

El conector no se había mojado por haber sumergido el iPhone, sino porque se cayó en la nieve y ese pequeña oquedad se rellenó del frío elemento. Mi reacción natural fue la de dar un soplido y efectivamente, la nieve se disipó y seguí con mis actividades, disfrutando de la fotografía y de los paisajes de la principal cordillera europea.

Llegaba el momento de disfrutar de un té antes de tomar el teleférico de vuelta, el iPhone pedía a gritos una recarga, así que saqué mi batería externa y el cable. Pero la sorpresa surgió con algo que nunca había visto a pesar de llevar década y media usando el iPhone. La alerta es esta, bien explicita y que anunciaba que el iPhone no se estaba cargando.

Mi sorpresa me llevó a seguir investigando, y empecé a tocar en la pantalla de inicio, apareciendo ahora este mensaje que tiene información muy valiosa.

Si te ocurre debes seguir estos pasos y nunca forzar la situación. Debes desconectar el cable y dejar que el iPhone váyanos haciendo su trabajo. Nada de soplar, de usar aire comprimido, el secador de pelo o lo que es peor, un palillo. El iPhone tomará un tiempo, incluso horas hasta que se séqueles. Pero claro, si tienes poca batería y no puedes cargar de manera inalámbrica, puedes ignorar el mensaje y hacer una carga de emergencia.

En mi caso, la solución vino después de dar unos golpecitos al iPhone en posición vertical sobre mi pierna. Volví a probar y ya pude hacer la carga normal. Entiendo que no le quedaba ya mucha humedad por disipar. Además, la carga es ya normal del todo y no ha habido mas signos de alerta.

Así que, si te ocurre no trates de tirar por la vía rápida ni experimentes, solo deja que el iPhone haga su trabajo. Recuerda además que siempre tienes la opción de la carga inalámbrica io una de emergencia ignorando el mensaje de alerta. En todo caso y si no te urge, no fuerces la situación más de la cuenta.