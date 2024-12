Anker ha creado un monstruo: así es su powerbank Anker Prime

La firma Anker ha entrado con fuerza en el mundo de las soluciones de carga, y buena prueba de ello es su gama de dispositivos Anker Prime. Recientemente he recibido su batería externa, un producto pensado para quienes realmente necesitan no quedarse en la estacada en ningún momento.

Anker Prime: Citius, altius, fortius

Más rápido, más alto, más fuerte. Esta locución latina de carácter olímpico puede aplicarse perfectamente a este dispositivo. Generalmente, no me gusta andarme con medias tintas a la hora de elegir soluciones de carga, y necesito productos que sepan darlo todo en cualquier circunstancia.

La construcción de la Anker Prime llama la atención por la solidez y su diseño ergonómico, fácil de agarrar o colocar de pie sobre una mesa. Incluye un botón lateral para encender el dispositivo, además de activar su función Bluetooth con un par de pulsaciones.

Esta batería externa tiene forma de prisma y cifras que realmente llaman la atención. Cuenta con una capacidad de 27.650 mAh, puede cargar un MacBook Air (M2) de 13 pulgadas hasta 1,3 veces o un iPhone 14 aproximadamente 4,7 veces. Además, cumple con los requisitos de la TSA, al ser de menos de 100 Wh, por lo que es apta para llevarla como equipaje de mano en tus viajes. Nada más por esto es algo que para mí ya merece la pena. Su tamaño, comparable al de una lata de refresco, y su peso de 447 gramos hacen que sea relativamente cómoda para transportar en una mochila.

Equipada con la última tecnología PD 3.1, esta batería ofrece una potencia de hasta 250 W mediante sus dos puertos USB-C y un puerto USB-A. Esto se traduce en una capacidad que llama la atención, puede cargar un MacBook Pro de 16 pulgadas (M2 Pro) al 50 % en solo 28 minutos. Además, si necesitas recargar la propia Power Bank, dispone de una entrada de 170 W que permite dejarlo completamente cargado en 37 minutos. Sin duda, una de las razones por la que esta Anker Prime no es una losa, sino una ayuda

Funciones inteligentes a través de su app

Uno de los aspectos más innovadores del Anker Prime es su capacidad para conectarse a tu móvil mediante Bluetooth, utilizando una app dedicada que está disponible tanto en iOS como en Android. Desde la aplicación, puedes localizar rápidamente la Power Bank con alertas de sonido, consultar estadísticas en tiempo real sobre su rendimiento y optimizar la vida útil de la batería mediante una función de carga inteligente.

Hay algo que me ha llamado mucho la atención y que no he visto en ninguna otra batería. Desde la aplicación puedes cambiar uno de los puertos USB para que se convierta en de solo entrada, de solo salida o ambas. ¿No es una maravilla para quienes buscan máxima personalización?

Una buena candidata a imprescindible

Sin duda, esta Power Bank es un producto excelente y desde el momento que lo tienes en las manos sabes que se convierte en un buen aliado. Una inversión que merece la pena efectuar y que, además, viene acompañada de un cable USB-C a USB-C de 140 W una funda de viaje y la guía de inicio rápido, además de contar con una garantía de 24 meses. Su precio en la web del fabricante es de 144 euros de manera promocional, mientras que en Amazon podemos encontrarla a aun precio de 123 euros durante tiempo limitado.

No puedo más que recomendar este dispositivo, ya que pienso que la marca ha dado un paso adelante muy importante y que, de momento, se encuentra bastante diferencia de otros fabricantes.

No solamente se trata de un acumulador de energía para tu ordenador, tablet o móvil, es la aplicación, la que permite explotar al máximo todas sus posibilidades. Supongo que no me equivocaré cuando digo que, en un futuro muy cercano, veremos a otras marcas realizando movimientos similares.